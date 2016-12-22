Gazi İlkokulu 2/F sınıfı öğretmen, öğrenci ve velileri büyük bir duyarlılık göstererek, Halep için “Minik Eller Yardım Kampanyası” düzenlediler. Herkese örnek olabilecek kampanyaları için zamanla yarışarak, Halep’teki kardeşlerine başta gıda malzemeleri olmak üzere değişik yardımlar toplayan minik eller, ileriki zamanlarda da ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmayı planlıyorlar. Minik Eller Yardım Kampanyası hakkında BUSABAH’a konuşan Sınıf Annesi Gülcan Kocabıyık, bu kampanyanın bir velinin fikri olduğunu söyledi.

BU YARDIMLARIMIZ SADECE HALEP’LE KALMASIN

Bu tür yardımların ihtiyaç sahipleri için devamlı yapılması gerektiğini ifade eden Kocabıyık, şunları kaydetti:

“Cuma günü yardım toplamaya başladık. Salı günü son gün olduğu için çok fazla yardım toplayamadık. 2 günde bu kadar yardım toplayabildik. Velilerimiz oldukça duyarlı davrandılar ve bu tür kampanyaların devamının geleceğine de eminim. Bundan sonra da bizler Halep için ve Türkiye’de bulunan ihtiyaç sahibi olanlar için bu tür kampanyalar yapacağız. Çünkü bizim insanlarımızın da ihtiyaçları var. Ben zaten ihtiyacı olanlar için hep bir şeyler yapmak istiyordum. Bu da bir vesile oldu. Bu yardımlarımız sırf Halep’le kalmasın. İleriki zamanlarda bütün okulda bir duyuru yapacağım. Toplayacağımız yardımları da liste halinde ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Minik eller Halep’te bulunan kardeşlerine çocuk bezinden tutun da gıdaya kadar farklı yardımda bulundular. Özellikle gıda yardımı çok oldu. Kıyafetler, battaniye, ayakkabı gibi çeşitli malzemeler toplandı.”

BİRBİRİMİZİ DÜŞÜNELİM

“Bu kampanyaya destek olan Okul Müdürümüz Celal Bey başta olmak üzere, 2/F sınıfı öğretmeni Seyit Özkan’a çok teşekkür ediyorum. Onların çok emekleri var” diyen Kocabıyık, “Hep bana hep bana demeyi bırakalım. Zaman birbirimizi düşünme zamanı, kendimizi düşünme değil. En azından herkes yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerinin olup olmadığını bilsin. Yardıma ihtiyacı yoksa eğer yakınlarında okullara gelsinler. İhtiyacı olan o kadar çok çocuk var ki. Ben birazcık duyarlılık istiyorum. Duyarlı olsunlar. Duyarlılık ve vicdan olursa gerisi gelir zaten. 2/F velileri, öğrencileri ve öğretmeni çok duyarlılar. Ben bu sınıfa düştüğüm için çok mutluyum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL