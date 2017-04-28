Edinilen bilgiye göre, kaza Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evkur Yeni Malatyaspor'a ait bir afişi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracı sepetinde asmaya çalışan itfaiye eri Muhammet Mustafa Gökgöz (41) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüsün itfaiye aracına çarpması sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan, Muhammet Mustafa Gökgöz (41) kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA