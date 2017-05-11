Minibüs Dönüşüm Projesi’nin 1. Etap 23 Adet Otobüs Hizmete Alım Töreni gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında dün düzenlenen ve Mal Pazarı ve Sanayi hattındaki minibüslerin otobüse dönüşüm törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve Yönetim Kurulu üyeleri ve daire başkanları katıldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce yaptı. Başkan İnce, Malatya’nın ilk minibüs hatları İstasyon ve Sanayi hatları olduğunu hatırlatarak, Sanayi ve Canlı Hayvan Pazarı hatlarında çalışan minibüsleri, otobüs projesi kapsamında otobüse dönüştürdüklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, hayırlı bir tören ve güzel bir dönüşümde olduklarını kaydetti.

BİRÇOK DEĞİŞİM YAPIYORUZ

Ulaşımının bir şehir için ne kadar önem arz ettiğine vurgu yapan Başkan Çakır, şunları ifade etti:

“Bizler Büyükşehirle birlikte ulaşımda yeni bir sürece başladık. Yeni Büyükşehirle birlikte aslında her alanda yeni bir başlangıç yapmış olduk. Kent gelişiminde, kent planlamasında ve bütün ana planlar başta olmak üzere şehrimizi geleceğe yönelik hazırlamak, geleceğe yönelik daha kaliteli bir hizmet sunmak Malatyalı bütün hemşehrilerimizin yaşama konforunu daha da artırmak düşüncesiyle birçok değişim yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de tabiî ki ulaşım. Ulaşım kentlerin en çok yatırım yapması gereken bir alan. Bu bütün şehirler için böyle. En ufak yerleşim yerinden en büyük metropollere kadar baktığınızda her yerde ulaşım yerel yönetimlerin en önemli konu başlıklarından birisi olmuştur. Dolayısıyla Malatya’mızda da Büyükşehirle birlikte yeni bir süreç başlatmış olduk. Hem MOTAŞ’a ait olan araçların yenilenmesi, konforunun artırılması hem de Türkiye’de bir ilk olan trambüs, son derece verim aldığımız, işletme maliyeti düşük, konforu yüksek, verimlilik açısından, işletmecilik açısından bizler memnunuz.”

SADECE BELEDİYE OLARAK BİZ İŞLETMECİLİK YAPMIYORUZ

Konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağlamanın kendilerinin görevi olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “İlimizde sadece belediye olarak bizler işletmecilik yapmıyoruz. Aynı zamanda sahada M plakalı, D plakalı olan araçlarımız var. Bunların da hem esnaf kardeşlerimizin ileriye dönük, daha sağlıklı bir şekilde hizmet sunmaları hem de genelde halkın ulaşımını daha rahat yapabileceği, daha konforlu ve sağlıklı, daha güvenilir bir ortamda ulaşımını sağlamak hem esnafımızın hem de büyükşehir olarak bizlerin görevi. Bu nedenle de biz bu araçların dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. İlkini burada halk otobüsüne dönüştürdüğümüz H plakalı araçların törenini birlikte yapmış oluyoruz. İnşallah onlar için hayırlı olur. Bizler bugüne kadar ilçelerimizde şu ana kadar 580’in üzerinde D4’leri J plakasına dönüştürmüş olduk. Şu anda yine Yeşilyurt-Bostanbaşı-Yakınca gibi bölgelerimiz olsun, Akçadağ bölgesi olsun bunların dönüşümü de belli bir aşamaya geldiğinde önümüzdeki aylar içerisinde de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bir minibüs maketi takdim etti.













MUTLU SARIGÜL