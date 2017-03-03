03 Mart 2017 Cuma

Minibüsçülerden referanduma destek VATAN İÇİN, ŞEHİTLER İÇİN…

Referandum süreci devam ederken kamuoyunda söz konusu anayasa değişikliği için olumlu ve karşıt görüşler doğrultusunda bazı yorumlar yapılıyor. Bu anlamda minibüsünün arka camına şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in fotoğraflarını koyan ve bir slogan yazan bir şoför, referanduma destek veriyor.

03 Mart 2017 Cuma 18:24
Minibüsçülerden referanduma destek VATAN İÇİN, ŞEHİTLER İÇİN…

  15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeciler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’e ve İzmir Adliyesinde teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan Fethi Sekin’e olan vefa Malatya’da devam ediyor. Malatyalı minibüsçü esnafı Barış Özen de bu vefanın örneklerinden birisi. Özen, şehitlerin kahramanlıklarının hafızalardan silinmemesi için minibüsünün arka camına kahraman şehitlerin posterlerini asarak teröre olan tepkisini ortaya koyuyor. Bu kahramanların unutulmaması gerektiğini kaydeden Barış Özen, vatan uğruna her şeylerini feda edeceklerini söylüyor.

80 MİLYONUN HAYATINI KURTARDI
  Özen, “Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe gecesi canını ortaya koyarak darbeci hain teröristlerin karşısında hiç korkmadan bu ülkede yaşayan 80 milyonun hayatını kurtarmıştır. Şehit Polis Fethi Sekin, adliye önündeki bölgede görevli olduğu halde teröristleri fark edince araçlarını durdurmuş, teröristlerle çatışmaya girmiş, şehit düşmüştür. Biz de onların fotoğraflarını bu şekilde bir gurur simgesi olarak kullandık” diye konuştu.

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ
  Anayasa değişikliği referandumuna “Evet” diyeceklerini de söyleyen Barış Özen, “Referandumda hükümet sistemindeki değişiklikle ilgili de ‘evet’ oyu kullanacağız. Biz bu ülkede bir daha Astsubay Ömer Halisdemir’ler, Polis Memuru Fethi Sekin’ler kalleş terör olaylarında şehit olmasın, askerimiz, polisimiz ve vatandaşımız zarar görmesin istiyoruz. Bir ölür bin dirilir, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin oluruz. Ama ne zaman bu ülke, çağ atlayacak olsa, ekonomisi büyüse ve istihdam artıp refah düzeyi yükselse birileri tarafından maşa olarak kullanılan terör örgütleri sahaya iniyor ve insanımıza zarar veriyor. Geleceğimizi düşünerek, bizleri bölmek isteyenlerin oyununa gelmemek için her zaman devletimizin birliğinden beraberliğinden yana olacağız. Bir daha hiçbir ailenin ocağına ateş düşmesin istiyoruz. ‘Hayır’ çıkmasını isteyen terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmeyecek, sonuna kadar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ diyeceğiz” sözlerine yer verdi. 

TÜRKAN YILDIZ
Anahtar Kelimeler: Malatya BusabahMalatya Busabah HaberReferandumDestekMinibüscüler

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya