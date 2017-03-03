15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeciler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’e ve İzmir Adliyesinde teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan Fethi Sekin’e olan vefa Malatya’da devam ediyor. Malatyalı minibüsçü esnafı Barış Özen de bu vefanın örneklerinden birisi. Özen, şehitlerin kahramanlıklarının hafızalardan silinmemesi için minibüsünün arka camına kahraman şehitlerin posterlerini asarak teröre olan tepkisini ortaya koyuyor. Bu kahramanların unutulmaması gerektiğini kaydeden Barış Özen, vatan uğruna her şeylerini feda edeceklerini söylüyor.

80 MİLYONUN HAYATINI KURTARDI

Özen, “Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz darbe gecesi canını ortaya koyarak darbeci hain teröristlerin karşısında hiç korkmadan bu ülkede yaşayan 80 milyonun hayatını kurtarmıştır. Şehit Polis Fethi Sekin, adliye önündeki bölgede görevli olduğu halde teröristleri fark edince araçlarını durdurmuş, teröristlerle çatışmaya girmiş, şehit düşmüştür. Biz de onların fotoğraflarını bu şekilde bir gurur simgesi olarak kullandık” diye konuştu.

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Anayasa değişikliği referandumuna “Evet” diyeceklerini de söyleyen Barış Özen, “Referandumda hükümet sistemindeki değişiklikle ilgili de ‘evet’ oyu kullanacağız. Biz bu ülkede bir daha Astsubay Ömer Halisdemir’ler, Polis Memuru Fethi Sekin’ler kalleş terör olaylarında şehit olmasın, askerimiz, polisimiz ve vatandaşımız zarar görmesin istiyoruz. Bir ölür bin dirilir, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin oluruz. Ama ne zaman bu ülke, çağ atlayacak olsa, ekonomisi büyüse ve istihdam artıp refah düzeyi yükselse birileri tarafından maşa olarak kullanılan terör örgütleri sahaya iniyor ve insanımıza zarar veriyor. Geleceğimizi düşünerek, bizleri bölmek isteyenlerin oyununa gelmemek için her zaman devletimizin birliğinden beraberliğinden yana olacağız. Bir daha hiçbir ailenin ocağına ateş düşmesin istiyoruz. ‘Hayır’ çıkmasını isteyen terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmeyecek, sonuna kadar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ diyeceğiz” sözlerine yer verdi.

TÜRKAN YILDIZ