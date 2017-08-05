16’ncı kez Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yapacağı yere ücretsiz taşımacılık yapmayı kendilerine şiyar edinen minibüsçüler, 17’nci kez de bu geleneğini bozmayacak. Bugün miting alanına ücretsiz taşımacılık yapacaklarını açıklayan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce BUSABAH’a konuşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da yapacağı miting dolayısıyla servis, minibüs ve odalarına bağlı H plakalı halk otobüslerinin bugün saat 14.00 ila 20.00 arasında ücretsiz olacağını dile getiren Başkan İnce, Malatyalıları ücretsiz olacak araçlarından yararlanmaya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine davet ettiğini söyledi.

ESNAFLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Katkılarını ve vefalarını bu şekilde göstermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan İnce, “Bu noktada bizler esnaf olarak, minibüsçü, servisçi ve halk otobüsleri olarak hiç kimseden, hiçbir maddi destek almadan tamamen gönüllü olarak, kendi cebimizden benzini, mazotu ödeyerek ve hiçbir parti ve kurumdan bir beklenti içerinde olmadan sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğumuz sevgi münasebetiyle bu hizmeti yapacağız. Ben bunun için, bu işe gönül veren minibüsçü, servisçi ve halk otobüsü kullanan esnaflarıma ben teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesi münasebetiyle vatandaşlarımıza hizmet etmeyi bizler Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin İl Başkanlığı döneminde başlattık ve bugüne kadar devam ettirdik. Sağ olsunlar esnaflarımız hiçbir şekilde bizleri kırmadılar. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın esnaflarımıza verdiği katkılar gerekse Sayın Bakanımızın esnaflarımıza verdiği katkılardan dolayı vefa borcumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza daima bu şekilde göstereceğiz” şeklinde konuştu.

AKBİLLER BUGÜNLÜK İPTAL

İlçe merkezlerinde ve Malatya merkezde 100’e yakın minibüsün ücretsiz hizmet edeceğini açıklayan Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın birer neferleriyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de esnaf olarak bu katkılarımıza devam edeceğiz. Akçadağ ilçemizde 27 tane Akçadağ Kooperatif minibüslerimiz var. Akçadağ’da yaşayan vatandaşlarımızı oradan buraya ücretsiz taşıyacaklar. Yazıhan ilçesindeki kooperatif araçlarımız ve diğer ilçelerdeki araçlarımız vatandaşlarımızı miting alanına taşıyacaklar. İlçeler haricinde merkezdeki vatandaşlarımıza da 100’e yakın servis ve minibüslerimiz hizmet edecek. Her mahallede 5-6 minibüs vatandaşlarımıza hizmet edecek. Minibüs ve servis araçlarımızın önünde ücretsiz afişi olacak. Öte yandan odamıza bağlı halk otobüslerimiz ücretsiz olacak. Halk otobüsleri akbil sistemlerini iptal ederek ücretsize geçecek o gün. Yıllardır devam ettirdiğimiz bu gönüllük hizmetini MOTAŞ devam ettirdi. Onlar da vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Bu yönden vatandaşlarımızı bu uygulamamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

MUTLU SARIGÜL