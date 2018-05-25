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Minibüsçüler sorunlarını Başkan Polat'a iletti

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnce, minibüsçü esnafının sorunlarını içeren dosyayı Başkan Polat'a sundu.

Minibüsçüler sorunlarını Başkan Polat'a iletti

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnce, minibüsçü esnafının sorunlarını içeren dosyayı Başkan Polat'a sundu.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:14
Minibüsçüler sorunlarını Başkan Polat'a iletti

Ziyarette bir konuşma yapan oda başkanı İnce, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilenin Hacı Uğur Polat Başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerin minibüsçüler ve servisçiler olarak sorunlarımız var. Başkanımıza bu konuyla ilgili dosyayı teslim ediyoruz. Kendisinden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MİNİBÜS ESNAFI ÇİLEKEŞ ESNAFTIR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya’mızın sorunlarını biliyoruz, hep birlikte çözüm bulacağız. Minibüs esnafı çilekeş esnaftır, çok zor şatlar altında çalışan, mesaisi olmayan kardeşlerimizdir. Mesut İnce genç bir başkan. Odamızla sürekli diyalog ve istişare içindeyiz. 15 Temmuz darbe kalkışmasında ilk harekete geçen kardeşlerimizden biri de minibüsçü ve servisçi esnaflarımızdır. O gün vatandaşlarımızı meydanlara taşıdılar, o gün o direniş olmasaydı Suriye gibi olurduk. Ben bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 25.05.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
Mesut InceHacı Uğur PolatMinibüsçü EsnafMalatya
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