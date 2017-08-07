Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinglerine vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan Malatyalı minibüsçü ve servisçiler geleneği yine bozmadı. Servisçi ve minibüsçü esnafları, bir dizi toplu açılış ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanının miting yapacağı alana vatandaşları ücretsiz olarak taşıdı.

ÜCRETSİZ TAŞIMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen hemen her mitinginde ücretsiz taşımacılık yaptıklarını dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Meust İnce, önceki günkü miting dolayısıyla da servis, minibüs ve odalarına bağlı özel halk otobüslerinin saat 14.00’ten itibaren mitingin yapılacağı Büyükşehir Belediyesi yanına ücretsiz olarak vatandaşları taşıdığını dile getirdi. Minibüsçü ve servisçilerin her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu kaydeden İnce, yaptıkları fedakarlıktan dolayı minibüsçü ve servisçi esnafına teşekkür etti.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerden de miting alanına yolcu taşıyacaklarını belirten İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a miting sonrası minibüsçü ve servisçilerin sorunlarını da anlatacaklarını aktardı.

İHA