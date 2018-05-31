Minibüsçü esnafından miting jesti

Miting alanına vatandaşları ücretsiz taşıyacak olan minibüsçü esnafı, miting sonrası da hizmet verecekler.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü Malatya mitinginde her zaman olduğu gibi cefakar, vefakar esnaflarımız vatandaşlarımızı ücretsiz olarak miting alanına götürerek hem vatandaşlarımıza hem de cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi göstermek için esnafımız bugün burada yüzlerce aracı ile toplanarak vatandaşlarımızı ücretsiz olarak miting alanına taşıyacak. Daha sonra da evlerine taşıyacak. Minibüsçü esnaflarıma özellikle teşekkür ediyorum. İşini, gücünü bırakıp hiçbir kimseden ve kuruluştan bir lira dahi almadan, katkı almadan tamamen kendi parası ile bu hizmeti gösteren şoför esnaflarıma teşekkür ediyorum.”

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