22 Aralık 2016 Perşembe

Minibüs ve servis şoförlerine uyarı: Şüpheli gördüğünüzü ihbar edin

Geçtiğimiz günlerde hain terör örgütü mensuplarınca Kayseri’de düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Emniyet alarma geçerken, minibüsçülerden ve servisçilerden dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişiler ile araçları polise ihbar etmeleri istendi.

20 Aralık 2016 Salı 10:26
Minibüs ve servis şoförlerine uyarı: Şüpheli gördüğünüzü ihbar edin

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Minibüsçü ve servisçi üyelerimizin olası terör eylemlerine karşı dikkatli olmalarını, araçlarında seyahat eden giyimleri ve davranışları ile şüpheli gördükleri kişileri veya araçları 155-156 güvenlik güçlerine ihbar etmelerini istiyoruz” dedi.

BİZLER DE NÖBET TUTACAĞIZ

İnce, “Ülkemizin, memleketinizin bu zor dönemlerinde polisimize, askerimize yardımcı olacağız. Şoför esnafı olarak gece, gündüz sokaklarda vatandaşlarımıza hizmet verirken, polis ve askerimiz gibi bizler de nöbet tutacağız. Bizler de devletimize yardımcı olacağız. Şüpheli araçları, kişileri güvenlik güçlerine bildirerek, olası olayları önlemiş olmakla birlikte teröre karşı meydan okuyacağız. Şoför esnaflarımızın minibüslerine ve servis araçlarına Türk bayrakları asmalarını, ayrıca araçlarınıza ‘bizler de polisiz, bizler de askeriz, polisimizin, askerimizin yanındayız’ yazıları yazılmasını önemle rica ediyorum. Ayrıca Valilik izin verdiği takdirde ise salı günü sabah saat 9.00’da Teröre lanet konvoyu yapılacaktır; servisçi esnaflarımıza saygıyla duyurulur” şeklinde ifadelere yer verdi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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