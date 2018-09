MİNİBÜS DURAKLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ve bazı birim müdürleri ile birlikte eski Buğday Pazarı’nda bulunan Minibüs Durakları’nda tamamlanan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

CAZİBE MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Burada açıklamada bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Başkan Gürkan’ın esnaflara gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımıza şoför esnafımızın durağını ziyaret ederek yapılan işin kontrolü noktasında çalışmaları yerinde incelediklerinden dolayı ve şoför esnafımıza verdikleri destekten dolayı esnafımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada esnafı ziyaret edip esnafımızın yanında olmak çok önemlidir. Battalgazi Belediye Başkanımızın bu yaklaşımını biz esnaflar olarak her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu başkanımızın dördüncü ziyaretidir. Başkanımızın işleri kontrol noktasında bu şekilde davranması, işin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetlemesi gerçekten önemlidir. Ben şu an daha iyi anlıyorum ki bu çalışmalar yerinde denetlendiği zaman belediyemizin sırtı yerine gelmeyecektir. Belediyemiz bu şekilde her zaman güçlü olacaktır. Bu çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum burası bir nevi açık cezaevi gibiydi. Burası uzun zaman atıl durumda bırakılan, kendi kaderine terk edilen bir bölgeydi. Biz bu sorunumuzu Battalgazi Belediye başkanımıza ilettiğimizde kendisi talimat vererek iki ay gibi kısa bir sürede 70’e yakın dükkân yeniden düzenlenmesiyle burası bir cazibe merkezi haline dönüştürüldü. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalar esnafımızın önemsendiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Başkan Gürkan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bugün Belediye Başkanımız ve ekibiyle beraber, minibüsçüler esnafımıza yapılan hizmeti yerinde görmek üzere buraya gelmiş olduk. Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Minibüsçü esnaflarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Minibüsçüler bizim için önemlidir. Gerçekten onların çalışma koşulları, hayat koşulları, ekonomik koşulları, onların sosyal ve psikolojik koşullarının iyi olması vatandaşa da iyi hizmet etmenin gerekçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burası metruk bir haldeydi. 70’e yakın dükkan kendi haline terk edilmişti. İnsan yaşadığı yerle mütenasiptir. Yaşadığı yere uygun bir davranış geliştirir. Yaşadığı yerin temiz, düzenli olması, orada yaşayan kişilerin yaşayış ve davranış biçimlerini de belirler. Biz buna çok dikkat eden bir yönetici olarak her gittiğim yerde temizliğe, düzen ve tertibe çok dikkat ederim. Burada metruk halde bulunan minibüs durağının bu durumu başkan tarafından iletildikten sonra bizlerin yaptığı keşifler neticesinde ilgili müellif firmaya işi verdik. 2 ay gibi kısa sürede çatı, tuğla, boya, badana, yağmur olukları, panjurlar, kapı giriş ve doğramaları ile ilgili genel anlamda bir çalışma yaptılar. Bu çalışmaların esnafımıza ve vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Biz birlikte bir aileyiz” diyen Başkan Gürkan, “Battalgazi, Malatya ve Türkiye ailesiyiz. Dolayısıyla aynı gemide seyahat ediyoruz. Bu gemi su alırsa hepimiz bu gemi ile birlikte batarız. Gerek tutum ve davranışlarda, gerek pazarlamada, gerekse alışverişlerimizde gerekli hassasiyetimizi göstermek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani fırsatçılığı ganimet bilip, vatandaşın üstüne bir kufe daha eklemek gibi bir sorumsuzluk içerisine girmememiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki Malatya esnafının bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerini düşünüyorum. Az önce minibüsçüler oda başkanımızın az önceki ifadelerindeki gibi ‘minibüs yolcu ücretlerine hiçbir şekilde zam yapmayı düşünmüyoruz. Direnebileceğimiz kadar direneceğiz’ dedi. Bu sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösteriyor. Ben kendilerine bu vasıflarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmaların buradaki esnafımıza ve buradan yararlanan tüm müşterilere, Battalgazi esnafımıza ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Amacımız şehrimizin çağdaş, modern, yaşanılabilir ve insanların yaşadığı yerde mutlu huzurlu olduğu, kimlikli hafızasını koruyan, birbirlerini görmekten mutluluk duyan sevinçlerin paylaşıldığı bir şehir olmasıdır” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com