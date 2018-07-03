Minibüs durakları 2 ay içinde tamamlanacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce eski Buğday Pazarı’nda bulunan Minibüs Durakları’nda başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

DURAKLAR ZAMANA YENİ DÜŞMÜŞTÜ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Burası minibüsçülerimizin hareket ettiği ana duraklarımızın merkezi olan bir durağımız. Bu durağımız eski Buğday Pazarı olması asabiyle yapılış itibariyle dikdörtgen bir şekilde yapılmış. Ancak zamana yenik düşerek eskimiş, kullanılamayacak bir duruma gelmiş. Bugünde ihale sonucunda ilgili müellif kişiye yer teslimi için burada bulunuyoruz. Netice itibariyle biz, Malatya'nın ve Battalgazi'mizin çağdaş, modern, yaşanılabilir bir şehir olmasını ve insanımıza yakışır duraklarımızın olmasını, iş yerlerinin olmasını ve çevre düzenlemelerinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve bütün çalışmalarımız bu çaba ve gayret içerisinde devam etmektedir. Bugünde burada yer teslimi yapılan 61 iş yeri ve iş merkezindeki çalışmalar başlayacak. 60 gün gibi kısa bir zaman içerisinde bu çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar ile birlikte Esnaf İş Merkezi’ndeki 45 dükkanın da çalışmaları aynı cephe giydirmeleri, oluklar ve tenteler gibi çalışmaları yapılacak. Günçalar Pasajı ile ilgili 22 dükkanda da aynı çalışmalar yapılacak. Toplam 130 küsur iş yeri ilgili genel anlamda çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmaların başta minibüsçülerimize, Malatya'mıza ve Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

''BAŞKANIMIZ ÇAĞRILARIMIZA KULAK TIKAMADI''

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce ise, “Bugün çok kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımızın yaklaşık 1 ay önce odamızın daveti üzerine minibüs garajının atıl durumda olduğu ve bölgedeki dükkanların yaklaşık 50 yıl boyunca bir boya, badana ve giydirme yapılmadığı, bu bağlamda hem esnaflarımızın, hem de minibüsçü esnaflarımızın sıkıntı yaşadığını kıymetli başkanımıza ilettik. Sağ olsun başkanımız da bir ay önce gelerek, esnafımıza burada söz vermişti. Bugünde esnafımıza vermiş olduğu değeri göstermektedir. Buraya dükkanların giydirmesini yaparak modern ve bir cazibe haline getirmek istiyoruz burayı. Hem yolcuların güvenli ve konforlu olması, hem de esnaflarımızın daha rahat, huzur ve refah içinde işlerini işletebilmesi için yapılan çalışmayı biz destekliyoruz. Önemli olan her zaman seçimden seçime değil, her zaman esnafın ve vatandaşın halini hatırını sormaktır. Battalgazi Belediye Başkanımız da bu noktada hiç bir zaman çağrılarımıza kulak tıkamayarak, her sorunumuzda ve problemimizde bizzat kendisi gelerek, yerinde inceleyerek, sorunlarımızın çözüm noktasında her zaman şoför esnafımızın yanında olmuştur. Tüm esnaflarımızın yanında olmuştur. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımıza şahsım ve esnaflarım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler her zaman kendisinin yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. Değil elimizi taşın altına koymayı, gövdemizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.

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