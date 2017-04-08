Minibüs durağının park olarak kullanılmasına tepki
Dabakhane Mahallesindeki eski buğday pazarında bulunan minibüs duraklarına gelişi güzel yapılan araç parkları esnafın tepkisine neden oluyor.
08 Nisan 2017 Cumartesi 15:06
Şehir içi minibüslerin kalktığı eski buğday pazarında bulunan minibüs durağındaki esnaflar araç parklarından rahatsız. Durak dışındaki sokaklarda parkmetre uygulaması nedeniyle bir çok araç para ödememek için minibüs durağının içerisine park yapıyor. Bu durumda hem minibüs durağındaki esnafları hem de minibüsçü esnafını rahatsız ediyor. Bazı zamanlarda yolcuların minibüslerine engel teşkil eden usulsüz araç parkları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade eden minibüsçü esnafı, yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ediyor.
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