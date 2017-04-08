Şehir içi minibüslerin kalktığı eski buğday pazarında bulunan minibüs durağındaki esnaflar araç parklarından rahatsız. Durak dışındaki sokaklarda parkmetre uygulaması nedeniyle bir çok araç para ödememek için minibüs durağının içerisine park yapıyor. Bu durumda hem minibüs durağındaki esnafları hem de minibüsçü esnafını rahatsız ediyor. Bazı zamanlarda yolcuların minibüslerine engel teşkil eden usulsüz araç parkları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade eden minibüsçü esnafı, yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını talep ediyor.

İHA