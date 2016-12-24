24 Aralık 2016 Cumartesi

Minibüs cinayetinde karar 15 YIL HAPİS

Malatya’da yaklaşık bir yıl önce TOKİ hattında çalışan minibüs şoförü ve kardeşinin saldırısı sonucu öldürülen 23 yaşındaki Cebrail Dinçer’in katil zanlısına karar duruşmasında mahkeme heyeti 10 yıl hapis cezası verirken zanlının ağabeyine ise 15 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası verdi.

23 Aralık 2016 Cuma 18:46
Minibüs cinayetinde karar 15 YIL HAPİS

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS görüntülü sistemi ile sanıklardan Ö. D. ve ağabeyi G. D. katıldı. Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanık ve tanıkların beyanlarını dinledi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN

Mahkeme heyeti 23 yaşındaki Cebrail Dinçer’in katil zanlısına 18 yaşından küçük olduğu için indirim uyguladı. Mahkeme, Ö.D.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ö.D.’nin ağabeyi G.D.’ye ise, ‘kasten adam öldürme’ ve sanığın, eylemi silahtan sayılan sopa ile gerçekleştirmiş olması nedeniyle 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Mikail Dinçer'e yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan toplam 15 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TOKİ Mahalle hattındaki minibüsün şoförü ile ‘yolcu almama’ meselesi iddiasıyla çıktığı belirtilen kavgada Cebrail Dinçer bıçaklanarak öldürülmüştü. Beydağı Mahallesi TOKİ yolu üzerinde meydana gelen olayda Beydağı Mahallesi hattında çalışan 44 M … plakalı minibüs şoförü ile merkez durakta minibüse almayarak tartıştığı Cebrail Dinçer (23) adlı şahıs arasında mahalle arasında geçerken kavga çıkmıştı. Minibüs şoförü G.D. (24) ve kardeşi Ö.D. (17) ile çıkan kavga esnasında aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Cebrail Dinçer, ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

TAHİR ÖZÇELİK
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