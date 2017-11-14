Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan dönüşüm projesi kapsamında alınan halk otobüslerinin hizmete başlamasının ardından vatandaşlar tarafından da tepkiler yükselmeye başladı. Halk otobüsleri küçük olduğu için nefes bile almakta zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, BUSABAH gazetesine konuşarak tepkilerini dile getirdiler.

Artık otobüse binmeye korktuğunu dile getiren Ali Osman Ünver isimli vatandaş, eski otobüslerin büyüklük bakımından çok iyi olduğunu söyledi.

BU NASIL OTOBÜS?

Yeşiltepe’ye eski otobüs gibi büyük otobüslerin verilmesini isteyen Ünver, “Önceden bütün otobüsler büyüktü. Şimdi ise sadece sayılı çalışıyor büyük otobüs. Hepsini halk otobüsü yaptılar. Minibüs kadar bunlar; rahat edemiyoruz. Terliyoruz ve sırılsıklam oluyoruz. Vatandaşlar resmen birbirinin üzerinde yolculuk yapıyor. Sanki alay ediyorlar. Bu nasıl bir otobüs? Böyle yapacaklarına tamamen kaldırsınlar yerine minibüs koysunlar. Böyle otobüs mü olur? Millet rahat edemiyor. Bir de çocuk puseti ve engelli vatandaş bindiğini düşünürseniz ayakta kalacak yer bile yok. Bizler vatandaş olarak mağdur edilmek istemiyoruz. Büyük olan otobüsler tekrar verilmeli” diye konuştu.

VATANDAŞLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNDE YOLCULUK YAPIYOR

3-5 kişi bindiği zaman otobüsün dolduğunu öne süren Kemal Şahin isimli vatandaş, “Yaklaşık belki bir ay belki de fazla oldu bu araçlar Yeşitepe bölgesinde çalışıyor. İnanın 3-5 vatandaş bindiğinde otobüs doluyor. Vatandaşlar birbirinin üzerinde yolculuk yapıyor. Ulaşım kalitesinin artırılması için başlatıldıysa bu ulaşım kadar vatandaşların rahat yolculuk yapabilme seviyesi de artırılmalı. Beyler, makam araçlarında rahat yolculuk yapadursun, bizler birbirimizin üzerinde yolculuk yapalım. Çok rahatız. Yetkililer, bir gün mesai saati bittiğinde Yeşiltepe güzergahında çalışan bu mini otobüslere binsinler. Bakalım nasıl tepki verecekler. Herkes kendi menfaati, rahatı peşinde. Bizleri düşünen yok. Ancak devir dönecek, bizlere de söz söyleme zamanı gelecek” şeklinde konuştu.

BİNMEKTE BİLE ZORLANIYORUZ

Astım hastası olduğunu söyleyen Hanım Koç isimli kadın ise, “Ben kızımın evine gidiyorum günlük olarak. Kızım çalıştığı için torunuma ben bakıyorum. Evim olduğu için de saat 18.00-19.00 gibi evime dönüyorum. İnanılmaz kalabalık. Binmekte bile zorlanıyoruz. Bir de ben astım hastasıyım. Nefes alınmıyor. Rahatsız edici. İçerisi çok sıcak oluyor. Birbirimizin kokusunu çekiyoruz. Bunlar bir kenara benim gibi astım hastası olan birisi fenalaşsa ne olacak, bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL