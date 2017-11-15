15 Kasım 2017 Çarşamba

MİM-DER depremzedeler için kan verdi

Geleneksel olarak her yıl kan bağışında bulunduklarını, Kuzey Irak ve İran depremi nedeniyle de kan bağışı programını öne aldıklarını dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, “Çünkü oraya müdahale eden Türk Kızılay’ı olduğu için biz de bundan etkilenerek kan bağışını hemen bugüne aldık ve ihtiyaç olur düşüncesiyle kan bağışında bulunduk” dedi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:05
MİM-DER depremzedeler için kan verdi

  Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Kuzey Irak ve İran’da yaşanan depremzedeler için Kızılay’a kan bağışında bulundu. Dernek binasında yaptıkları kan bağışı sonrası bir açıklama yapan Başkan Kırteke, bu kan bağışını dernek olarak yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl 80 ünite kan bağışında bulundukları bu gün ise daha fazla kan bağışında bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Kırteke, “Kan bağışı her yıl yaptığımız bir sosyal faaliyettir. Biz her yıl bunu yapıyoruz, geçen yıl da yapmıştık. Geçen yıl 80 ünite bu yıl ise, biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar da sağ olsun gerekli duyarlılığı gösterip, kan bağışında bulunuyorlar” diye konuştu.

DUYARLILIK GÖSTERİLMELİ
  Kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğunu belirten Başkan Kırteke, “Bu bir sosyal sorumluluktur. Sadece STK’lara mahsus değil, vatandaşların da bireysel olarak kan vermesini ve bu anlamada STK’ların da duyarlılık göstermesini dileriz. Bu kış aylarında kan ihtiyacı daha fazla olduğu için bu konulara biraz daha ilgi gösterilirse, ülkemiz açısından sağlıklı olacağını düşünüyoruz. İran ve Kuzey Irak depreminin mutlaka kan vermede etkisi oldu. Çünkü oraya müdahale eden Türk Kızılay’ı olduğu için biz de bundan etkilenerek kan bağışını hemen bugüne aldık ve ihtiyaç olur düşüncesiyle kan bağışında bulunduk” ifadelerini kullandı. 



MUTLU SARIGÜL
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