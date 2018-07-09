MİLYONLARCA LİRA KAYBOLUYOR

Hasatta yüzde 1'lik dane kaybının 350 ila 400 bin ton arasında ürüne denk geldiğini, bunun da 400 milyon lirayı bulan ekonomik kayıp olduğunu ifade eden Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, bu kaybın eğitimle önlenebileceğine değindi. Çevik, "Ortalama dane kırılması yüzde 2 olduğu zaman standart ölçülerdir, ama şunu da unutmayalım biz bunu niye yüzde 1'e düşürmeyelim. Neden yüzde 1'den aşağı düşürmeyelim. Ülkemizde 35-40 milyon ton civarında yapılan hububat hasadında oluşan yüzde 1 dane kaybı 350-400 bin ton ürün demektir. Bu da 400 milyon lira ediyor. Biz kendi teknik bilgilerimizin eksikliğinden dolayı Allah’ın verdiği bu bereketi niye kaybedelim? Biçerdöver sahipleri ve çiftçimiz hasat sırasında teknik konulara dikkat etmeli. Biçerdöveri teknik bilgilerle donatılmış kişiler kullanırsa dane kayıplarının önüne geçebiliriz" diye konuştu.



SAP VE SAMANDA DA KAYIP YAŞANIYOR

Öte yandan, danede yaşanan kaybın aynı oranda olmasa da sap ve samanda da yaşandığı öğrenildi. Tarım uzmanları ülke hayvancılığı için en kolay üretilen kaba yem kaynağını sap ve samanın ekonomik değerinin 10 milyar liraya yakın olduğunu, Konya’da bu sezon yaklaşık 2,5 milyon ton saman üretileceği tahmin edildiğini, bunun da 1 milyar lirayı aşacağı kaydedildi.

YAPILAN UYARILAR!

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, konuya ilişkin şu uyarıları yapıyor:

“Malatya İl sınırları içerisinde 2017 yılı hasat sezonunda biçerdöverlerle hasatta uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemler belirtilmiştir. 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açılan Biçerdöver Operatör Eğitimi ya da G Sınıfı sürücü kursuna katılarak belge almamış sürücülere biçerdöverle hasat yaptırılmayacaktır. 2- Mahsul hasat olgunluğundan önce hasat edilmeyecektir. Aksine davrananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 3- İlimizde bu yıl biçerdöverle hasatta kabul edilebilir dane kayıp oranı hububatta yüzde 2,5 olarak belirlenmiştir. Bu oranın üstünde dane kaybına neden olanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 4- Hasat işlemini gerçekleştiren biçerdöverler, hasat sezonu boyunca Valiliğimizce yetki belgesi verilmiş görevlilerce sürekli kontrol edileceklerdir. 5- Biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan kişilere kullandırtmayacaktır. 6- Belgeli operatörlerin belirlenen hedefin üstünde dane kaybına sebep olmamaları için biçerdöverlerini hasat edecekleri her tarla için mahsulün durumuna göre yeniden ayarlayacaklardır. Kar amacı ile biçerdöverlerin ilerleme ve dolap hızını arttırmayacaklardır. Hasat olgunluğuna gelmeyen ekinleri hasat etmeyeceklerdir. 7- Biçerdöverlerde ilkyardım çantası bulundurulması, 6' şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü ve her türlü kazaya karşı emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. 8- Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Operatör belgeli sürücüler anızın yakılmasına meydan vermeyecek şekilde uygun yükseklikte biçim yapacaklardır. 9- Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 10- Ürün sahipleri, hasatta fazla dane kaybına neden olan operatörleri belediye başkanlıkları veya muhtarlık kanalı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir. 11- Belediye Başkanları ve Muhtarlar bu bildiriyi umumi vasıtalarla ilan ederek, hububat sahiplerine duyuracak, biçerdöver sahipleri veya operatör belgeli biçerdöver sürücülerine imza karşılığı tebliğ edeceklerdir. 12- Yetkili kontrolörler Bakanlık Talimatına ve Valilik Tebliğine uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörleri hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenleme yetkisine sahip olup, bu tutanağı yasal işlem yapılmak üzere mülki amirlerine göndereceklerdir. 13- Bu bildiriye uymayanlar, engel olanlar ve zorluk çıkaranlar hakkında yetkili kontrolörlerin talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacak ve gerekli yasal işlemin yapılacağı ilan ve tebliğ olunur.”