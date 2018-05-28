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Milyonlarca emekliye erken maaş...

Maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenecek. Malatya'da da emekliler ödenecek ikramiyeyi bekliyor.

Milyonlarca emekliye erken maaş...

Maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenecek. Malatya'da da emekliler ödenecek ikramiyeyi bekliyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:34
Milyonlarca emekliye erken maaş...

Emekliler, Haziran başında ilk bin liralık ikramiyeyi cebine koymaya hazırlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi de gündeme geldi. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. SSK emeklilerine her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25’i ile 28’i arasında maaş ödemeleri yapılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi 14 Haziran’a denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 15-17 Haziran’da olacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanların maaş ödemeleri bayramın son gününe, 17 Haziran’a denk geliyor.

Bu nedenle maaşların erkene çekilmesi gündeme geldi. Emekliler, sadece maaş ödeme günü bayrama denk gelenlerin değil, tüm SSK ve Bağ-Kur`luların maaş ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı öncesine alınması beklentisi taşıyor.

Eğer bu beklenti hayata geçerse, maaş ödemeleri 11-13 Haziran arasında yapılabilecek. Memur emeklileri maaşlarını Haziran ayı başında aldığı için onların ödeme takviminde bir değişiklik olmayacak. Milyonlarca memur emeklisi, Haziran başında hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacak.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMaaşEmekliBayram Ikramiyesi
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