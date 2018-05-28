Milyonlarca emekliye erken maaş...

Emekliler, Haziran başında ilk bin liralık ikramiyeyi cebine koymaya hazırlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının Ramazan Bayramı nedeniyle erken ödenmesi de gündeme geldi. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ile 5’i arasında alıyor. SSK emeklilerine her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25’i ile 28’i arasında maaş ödemeleri yapılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi 14 Haziran’a denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 15-17 Haziran’da olacak. SSK emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 9 olanların maaş ödemeleri bayramın son gününe, 17 Haziran’a denk geliyor.

Bu nedenle maaşların erkene çekilmesi gündeme geldi. Emekliler, sadece maaş ödeme günü bayrama denk gelenlerin değil, tüm SSK ve Bağ-Kur`luların maaş ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı öncesine alınması beklentisi taşıyor.

Eğer bu beklenti hayata geçerse, maaş ödemeleri 11-13 Haziran arasında yapılabilecek. Memur emeklileri maaşlarını Haziran ayı başında aldığı için onların ödeme takviminde bir değişiklik olmayacak. Milyonlarca memur emeklisi, Haziran başında hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacak.

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