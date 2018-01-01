CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “AKP’liler, insan hakları ihlalleri, terör, ekonomik kriz, işsizlik, sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri bir tarafa bırakıp, parlamenter sistemi sonlandırıp tek adamcı, saray iktidarına vermek için canla başla çalıştı. Ancak, CHP olarak 2017’de verdiğimiz mücadeleyi 2018’de artırarak devam ettirecek ve cumhuriyet kazanımlarının bir kişinin emellerine kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye’de milyonlarca insan değişim, yenilik, farklı bir Türkiye umudunu yeşertiyor. Yasakları değil, özgürlüğü savunuyor; ayrışmayı değil eşitçe, kardeşçe yaşamayı istiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de 2018 yılında özlediğimiz Türkiye’ye bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ