Milyonerler artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) ve medya yansımalarından alınan bilgilere göre, Türkiye’de 2018 yılı mart sonu itibarıyla hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan milyoner sayısı 145 bin 989’a yükselirken, sayının 2017 yılına göre 7 bin kişi arttığı görüldü.

Mart ayı itibarıyla milyonerlerin mevduatı da 954 milyar 294 milyon lira olarak belirlenirken, geçen yıl milyonerlerin toplam mevduatının 909 milyar 979 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı.

YURT İÇİNDE YAŞAYAN MİLYONER SAYISI 132 BİN 697 OLDU

Yurt içinde milyonerlerin sayısı 132 bin 697 olarak hesaplanırken, bu sayının sadece üç aylık bir dilimde 5 bin 728 kişi arttığı tespit edildi. Bunun yanı sıra toplam mevduatlarının da 868 milyar 425 milyon liraya ulaştığı görüldü. Yurt dışındaki yerleşik milyoner sayısı ise mart sonu itibarıyla 13 bin 292’ye yükselirken, geçen yıla oranla bin 281 kişi arttığı belirlendi. Hesaplarındaki para miktarı da 85 milyar 869 milyon lira olarak saptandı. Bununla birlikte, yurt dışında oturmuş mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 485 milyon lirası lokal para, 78 milyar 157 milyon lirası yabancı para ve 227 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğu görüldü. Yurt dışında oturmuş milyoner başına düşen ortalama mevduat miktarına bakıldığında da bu rakamın 6 milyon 460 bin lira olduğu tespit edildi.

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