“Savunma Sanayi ‘KOBİ’lerle Büyüyor Malatya Buluşması” dolayısıyla Malatya’ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir dün ilk olarak Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette ilk konuşmayı Vali Torak yaptı.

KENTTE SİNERJİ YARATTI

Malatya’nın Cazibe Merkezleri Programına alınmasının önemine değinen Vali Toprak, “Özellikle Cazibe Merkezleri Programına Malatya’nın da dahil edilmesi burada önemli bir sinerji yarattı. 334 tane firmanın Kalkınma Bankamıza direk veya Yatırım Destek Ofisimiz aracılığıyla müracaatta bulunduğunu biliyoruz. Önemli bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. Bunların da desteklenmesi suretiyle hem Malatya hem Organize Sanayi Bölgemiz hem de ülkemiz istihdam ve üretim açısından kazanım sağlayacaktır. Bu anlamda sizlerin teşrifi çok önemli” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİ…

Vali Toprak, “Biraz daha teknoloji yönü ağırlıklı alanlara fırsat verilmeli. Bu anlamda Organize Sanayi Bölgemizde de bir taraftan yer oluşturuyoruz, bir taraftan yeni düzenlemelerle birlikte altyapıyı oluşturuyoruz. Sizlerin tüm heyetle buraya teşrifiniz ilimiz için önemlidir. Burada da savunma sanayi noktasında tedarikçi firmaların olabildiğince yerleşebilmesini istiyoruz. Tabi ki, bu bugünün meselesi değil. Biraz da süreç yönetimi” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da, savunma sanayi teknolojilerinin geliştiği ülkelerin diğer teknolojilerin de geliştiği anlamına geldiğini belirterek, teknolojik bağımsızlığın önemli olduğunu ancak teknolojik bağımsızlığın gerçekleştirilmesi için savunma sanayinin yerliliğin artırılmasının ve yeteneklerin geliştirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

İMKÂNLARI ARAŞTIRACAĞIZ

Çalışmalarının 2 temel üzerinde yürüdüğünü kaydeden Bakan Yardımcısı Alpay, “Dışa bağımlılığın azaltılması gerekiyor. Malumunuz bölgemizde çok büyük tehditler ile karşı karşıyayız. Ulusal güvenliğimiz açısından risk analizleri yapıldığında tehdit sayısı ve yoğunluğu artıyor. Dolayısıyla Öncelikle çok güçlü bir model ve güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmanın gerekliliğini biliyoruz ve bunun gereğini yapıyoruz. Hem ona sahip olacağız hem de bu güçlü orduyu model orduyu kendi kaynaklarımızla idame ettirecek imkânları araştıracağız. Bu çalışmamız iki temel üzerine yürüyor. Bütün gayret ve çabalarımız bunun üzerinedir” diye konuştu.

MALATYA'NIN POTANSİYELİNİ BİLİYORUZ

Savunma sanayisinde milli üretime dikkat çeken Bakan Yardımcısı Alpay, “Bugün Malatya'dayız. Arzumuz Anadolu'nun diğer taraflarında da kümeleme çalışmaları olsun, savunma sanayi bu noktada gelişsin. Türk savunma sanayinin tasarımını yaptığı, geliştirdiği önemli işler var. Burada da bunların değerlendirilmesini istiyoruz. Kritik şey şudur: Bir ürünün bize ait olabilmesi, gerçek manada milliliğinden bahsedilmesi için kritik parçaları da bizim yapıyor olmamız gerekiyor. Teknolojileri bizim yapmamız lazım. Bu taraftan bakıldığında bir parçanın yüzde 95'i yerlidir diyebilirsiniz ama yüzde 5'lik kritik parça size ait değilse burada farklı bir şey var demektir. Dolayısıyla bu yaklaşım üzerinden bakıldığında şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanımızın talimatlarıyla bu prensip dâhilinde çalışmaları yürütüyoruz. Sanayicilerle bir araya gelişimiz buradaki potansiyeli ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar bu bahse konu anlayışın hayata geçirmesinin belki bir imkânıdır. Onun için çaba ve gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah buradaki çalışma çok verimli bir çalışma olacak. Malatya'nın potansiyelini biliyoruz” söylemlerinde bulundu.





MUTLU SARIGÜL