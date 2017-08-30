Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “30 Ağustos, istiklal mücadelesinin zaferle tamamlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vücut bulduğu ve işgalci güçler karşısında aziz Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin adıdır. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros ve 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile ülke toprakları düşman işgaline açık hale gelmiş, milletimiz işgalci kuvvetler tarafından yok sayılmıştır. 1919’da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos’ta yenilen işgal kuvvetlerinin, günümüzde de ülkemiz üzerindeki hesapları bitmemiştir. Bitmeyen bu hesaplar karşısında yüce Türk milleti söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda verdiği asil mücadelede de o günden bu güne değişen hiçbir şey olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi ilerleyişinden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini hüsrana uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ