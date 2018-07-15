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“Milli iradeye karşı yapıldı”

“Milli iradeye karşı yapıldı”

15 Temmuz 2018 Pazar 10:59
“Milli iradeye karşı yapıldı”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin sadece iktidara değil, milli iradeye karşı yapıldığını ifade etti.

MHP İl Başkanı Avşar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un tüm dünyaya millet olma dersinin verildiği demokrasi zaferi olduğunu belirten Avşar, darbe teşebbüsünün sadece iktidara karşı değil, milli iradeye karşı yapıldığını söyledi.
Avşar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Milletin iradesinin galip gelmesiyle birlikte oyunun ikinci perdesi olan kaos çıkarma gayreti sergilenmiştir. Ancak milletin geleceğini karartmak için çekilen perde, milletin basireti ve kararlılığıyla yırtılmıştır. 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içenler ve Yenikapı’da bayraklaşan canlar her dem yeniden doğuşu müjdelerken millî iradeye kastedenlerin başları önüne düşmüştür.”

İHA

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MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar15 Temmuz 2016
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