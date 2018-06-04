Milli İrade Ocakları’ndan İnce’ye tepki

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, şunları kaydetti:

“PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan kişinin cezaevinden serbest kalması için mücadele eden Sayın İnce vatanımıza göz dikenleri toprak altına gömen 2. Ordu Komutanımızı tehdit ediyor. Ordu herhangi bir siyasi partiye bağlı olamaz, ordu milletindir diyor Sayın İnce. Sayın İnce’ye millet olarak cevap veriyoruz: 2. Ordu Komutanımızı sizlere yedirtmeyiz, şerefimiz ve namusumuz üzerine yemin ediyoruz ki, ne olursan ol, istersen feriştah ol sizlerin 2. Ordu Komutanımızın bir tek saçının teline dahi zarar vermesine izin vermeyeceğiz.”

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