MİLLİ BİRLİK RUHU

Malatyalılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Yürüyüşünde buluştular. Malatya Öğretmenevi önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Millet Meydanı’na kadar devam etti. Önceki gün gerçekleşen ve 7’den 70’ binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Malatya Valisi Ali kaban, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, İlçe Kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya il Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya’da faaliyet gösteren STK, dernek başkanları, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Yer yer sloganların atıldığı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda ilk konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.

251 VATAN EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU

15 Temmuz darbe girişiminin dünyada eşine az rastlanan bir darbe girişimi olduğunu dile getiren Başkan Çınar, bir avuç kendini bilmezin, dışarıdan görünümlü çapulcunun, kendi milletinin silahlarını, uçaklarını ve tanklarıyla kendi milletini vurduğunu hatırlatarak, devleti düşürmeye ve milleti parçalamaya çalıştığını söyledi. Başkan Çınar, “Ne yazık ki bu kalkışmanın gecesinde 251 vatan evladımız şehit oldu ve binlerce insanımız yaralandı. Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

15 TEMMUZ TARİHİMİZDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Darbe yapmak isteyenlerin bin deva ders aldığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Evliya Çelebi’nin Darul Rıfat dediği seçkin insanların yaşadığı diyarlara ve insanlara selam olsun. Bugün 15 Temmuz, tarihimizde bir dönüm noktası. Milli Kurtuluş Savaşı gibi Türkiye tarihinde karanlık sayfa açmak isteyenlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz akşamı halkımızı meydanlara çağırmasıyla milletimizin meydanlara dökülmesi bu memleketin üzerinde hesap yapmak isteyenlerin bundan sonra bir değil bin defa hesap yapmaları gerektiğinin hesabını veridiler” şeklinde konuştu.

MİLLETİN HAKİMİYETİNİ HER ZAMAN İSPAT ETTİNİZ

“Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir” diyen Malatya Baro Başkanı Enver Han ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclis kürsüsünün arkasında yazan bir sözle başlamak istiyorum. ‘Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir’ diyor. Milletin hakimiyetini her zaman ispat ettiniz. Dün Çanakkale Muharebesinde, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de 15 Temmuz darbe girişiminde ispat ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Ulu Önder Mustafa Kemal’in sözü ne kadar da veciz bir sözdür. Halkın iradesiyle gelen ancak halkın iradesiyle gider” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN SİNİR UÇLARI HAREKETE GEÇTİ

O gece Milletin darbecileri püskürttüğünü dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, “15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü kutlu olsun. 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain darbecilerin ülkemize, demokrasimize kast etmeleri, milletimizin helikopterleri, F16’sı, tankı, silahıyla milletimizin kahraman Gazi Meclisini bombalamaları ülkemizde görülmemiş bir darbe girişimiydi. Ama yine milletimizin kodları, milletimizin sinir uçları harekete geçti topyekun birlik ve beraberlik içerisinde ayağa katlı, dimdik bu hain darbecileri püskürttü, darbelerini başlarına geçirdi” diye konuştu.

TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ

Darbe girişiminin amacının Türkiye’yi parçalamak olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “15 Temmuz 2016 demokrasimize kara bir leke olarak geçmiştir. Peki, neydi bu ihanet? Bütün dünyada zulme uğramış, İslam dini ve Müslümanların tek kalesi olan cennet vatan, güzel ülkemiz Türkiye’mizi bölmek ve parçalamaktı. Bunlara tevessül eden şimdiye kadar söylenemedi ama dış güçlerden Yahudiler ve Hıristiyanlardı. Ve bunların elinde kukla olmuş, onların ajanı, kendisini bu aziz millete Müslüman din alimi kisvesinde gösteren kansız, melanet ve iblisin yeryüzündeki garnizonu FETÖ ve onun şahsiyetten yoksun adamlarıydı” söylemlerini kullandı.

MİLLET TECRÜBELİ OLDU

15 Temmuz’u unutmadıklarını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Tertiplediğimiz bu programlarla 15 Temmuzu unutmadığımızı, unutmayacağımızı, dosta ve özellikle düşmana gösterdik. Kıymetli hemşirelerim 15 Temmuz gecesi yazılan destan aslında Türk milletinin bir avuç hain, darbeci teröristin dersini vermekle kalmamış aynı zamanda ülkemiz üzerinde hesap kuran uluslar arası güçlere de dersini vermiştir. Bundan sonra ülkemiz üzerinde hesap kurma düşüncesi olan kişiler bu hesaplarını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Çünkü biliyorlar ki hazırlıksız yakalanan Türk milleti tanka, topa, tüfeğe göğsündeki imanla, vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla, iman aşkıyla hazırlıksız olarak cevap verdi. Ama şunu biliyorlar artık bu Millet tecrübeli oldu” diye konuştu.

BU MİLLET ONLARIN KARŞISINA ÇIKTI

15 Temmuz gecesi milletin dimdik ayakta durduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “2 yıl önce yine bugün, hain bir darbe teşebbüsüne karşı dışarıdan güdülen, dışarının uşağı olan bir grup alçağa karşı dim dik ayakta durdunuz. Allah hepinizden razı olsun. O gün o hainler milletin füzelerini, uçaklarını, tanklarını millete karşı kullanırken tek bir hesapları vardı. Bu milletin emperyalizme uşak olmalarını istiyorlardı. Ama bu millet onların karşısına çıktı ve onlara ‘hayır deriz’ dediniz. Evet, o gün sadece Malatya’da değil, evet Malatya darbenin İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü ayağıydı ama bu millet meydanlara indir ve milletin silahlarını millete doğrultmalarına rağmen dillerinde tekbirle onlara karşı koydular” ifadelerine yer verdi.

BİR DAHA BU ÜLKEDE DARBE OLMASIN İSTEDİNİZ

Bugün dünden daha güçlü olduklarını dile getiren Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı aynı zamanda AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Bugün dünden çok daha güçlüyüz. Bugün yarınlarımıza, daha fazla umutla bakar olduk. Çünkü sizler o hainlere karşı Cumhur İttifakıyla beraber 16 Nisan’da bir Anayasa değişikliğine evet dediniz ve bir daha bu ülkede darbe olmasın istediniz. İstediniz ki, milletin iradesi, sözü ve kararı geçerli olsun. Onun içinde 16 Nisan’da anayasa değişikliğine evet dediniz ve sizler 24 Haziran dada bir karar verdiniz dediniz ki, 24 Haziran’da bu ülkenin Lideri ilk Başkanı Recep Tayip Erdoğan olsun. İşte o gün 15 Temmuz’da bu ülkenin Lideri Recep Tayip Erdoğan’ı alt etmek için kalkan helikoptere hainlere sizler cevap verdiniz. Onun için bütün Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz, esasında 15 Temmuz inancın zaferi, milletin zaferi, milli iradenin zaferi, milli iradeye sahip çıkmanın zaferi. Biz inancımızla, azmimizle, kararlılığımızla her birimiz o gece hiçbir ayrım yapmadan Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle hep beraber bu ülkeye göz dikenlere, milli iradeyi yok sayanlara karşı hep beraber bu caddeleri, sokakları, meydanları doldurdunuz” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ BİR KISIM SONUÇLAR DOĞMUŞTUR

Son olarak söz alan Malatya Valisi Ali Kaban da, “15 Temmuz’u değerlendirdiğimizde, görüyoruz ki 15 Temmuz o kadar sıkıntılara, büyük travmalara rağmen bir kısım sonuçlar doğmuştur. Milli birlik ruhunun büyümesi en önde gelen sonuçlardan birisidir. Tek vatan, millet, devlet üstünlüğü tekrar milleti bir araya getirmiş ve inanıyorum ki bundan sonraki zamanlar da taşıyacaklardır. Bugün biliyoruz ki bu kalkışmanın ve isyan girişiminin henüz kırkıncı gününde kahraman ordumuz ülkemizin dışında bir askeri harekâta başlamış ve halen operasyonlarına devam etmektedir” diye konuştu.