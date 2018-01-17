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MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA 

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yazıhan'da İlçe Dayanışma Toplantısı'na katıldı. Şahin, gündemi değerlendirdi.

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA 

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yazıhan'da İlçe Dayanışma Toplantısı'na katıldı. Şahin, gündemi değerlendirdi.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 12:19
MİLLETVEKİLİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA 

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti iktidarları döneminde Yazıhan’da büyük bir değişimin yaşandığını kaydederek, "Bundan 20 yıl önce burayı terk eden birisi bugün Yazıhan’a gelse buradaki yolları merkezde yapılan değişimleri tasavvur dahi edemez. Yapılanlar güzel ama Yazıhan için yeter mi, yetme” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın terör örgütlerine yardım yaptığını savunan Şahin, "Bugün Amerika’nın gelmiş olduğu noktaya bakın, en son vize krizlerini ortaya getirip koydular. FETÖ denen alçağı himaye etmeye çalıştılar, PKK, PYD, YPG denilen terör örgütlerine 4 bin TIR'dan fazla malzeme götürdüler. Savaş aletleri mühimmatlar gönderildi. Ben eminim ki ilerleyen günlerde Türkiye’nin haklılığını onlar da idrak edecekler. Biz elimizden geldiğince bölgede bir barış havuzu oluşturacağız. Etrafımızdaki kan gölüne dönmüş bizden medet uman ülkelerinde inşallah abisi konumundayız" diye konuştu. (Bülten

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