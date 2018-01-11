Misafirlerini kapıda karşılayan Mahire Çoşkun, “Allah hepinizden razı olsun, ayaklarınıza sağlık, Rabbim işlerinize kolaylık versin, çağanızı çoluğunuzu size bağışlasın. Sağlık sorunlarımdan dolayı temizlik yapamıyorum ama Yeşilyurt Belediyesi çalışanları evimi tertemiz yapıyorlar, benimle ilgileniyorlar daha ne isteyebilirim ki. Hükümetimizden Cumhurbaşkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun, o olmazsa işimiz kötü, çünkü ortalığı o temizledi. Allah işinizi gücünü rast getirsin” dedi.

Mahire Çoşkun’un elini öperek hal-hatır soran Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Bizi ayakta tutan en büyük güç yaşlılarımızın dualarıdır” dedi.

“AK PARTİ BU ÜLKEDE KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

Yeşilyurt’ta ikamet eden, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların temel ihtiyaçlarını ‘ Baştâcı’ projesiyle giderdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şahin ile birlikte ‘Baştâcı’ projesi kapsamında ihtiyaçları giderilen Mahire Çoşkun annemizi evinde ziyaret ettik. Projelerimize verdiği destekten dolayı Milletvekilimiz Mustafa Şahin’e öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlılarımızın duası bizim için yeterlidir, bizi ayakta tutan en büyük güç yaşlılarımızın dualarıdır. Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz Mahire teyzemizin evine ayda bir geliyorlar, temizliğini yapıyorlar, bulaşıklarını yıkıyorlar, diğer ihtiyaçlarını gideriyorlar. İlçemizde 44 yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza bu hizmetleri ulaştırıyoruz. AK Belediyecilik bunu gerektiriyor çünkü AK Parti bu ülkede kimsesizlerin kimsesizidir, garip gurebanın sesidir” sözlerini kaydetti.

“BAŞTACI PROJESİNİN FARKLI BİR ÖNEMİ VAR “

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin ise, Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleriyle milletle dayanışma içerisinde olmasının takdir edilecek bir durum olduğunu ifade etti. Yeşilyurt’ta yaşayan insanların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sağlayan sosyal sorumluluk projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik eden Milletvekili Şahin, “Keşke’ projesiyle yetim ve öksüz çocuklarımızın yüzünü güldüren, ilçeye yeni taşınanlara ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ projesiyle konuk olarak mahallelilik kültürüne katkı sunan, ‘Baştâcı’ projesiyle yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını gideren Yeşilyurt Belediyesi’ni bu duyarlı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. ‘Baştâcı’ projesinin bu çalışmalar içerisinde farklı bir önemi var. Hasta ve kimsesiz yaşlılarımızın unutulmadığını, devletimizin imkânlarının en güzel şekilde büyüklerimize ulaştırıldığını bu anlamlı projeyle görmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi çalışanları ayda bir kez yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek evin genel temizliğinin yanı sıra, kişisel bakımları ve yaşlılarımızın gücünün yetmediği işleri ve yapılması gerekenleri büyük bir özenle yapıyorlar, her açıdan takdir edilecek bir hizmettir. Evinde ziyaret ettiğimiz Mahire annemizde bu hizmetlerden memnun kaldığını ifade etti. Yaşlılarımızın dualarına ihtiyacımız var. AK Parti’nin hizmet felsefesi insan odaklıdır. Şeyh Edebali’nin ‘ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ sözünden hareket ederek bir taraftan yetim ve öksüz çocukları gözeteceksiniz, bir taraftan yaşlılarımıza sahip çıkacaksınız onların dualarını alacaksınız. Bizim için en önemli değer yaşlılarımızın hâyır dualarıdır. Bu hizmetler Allah rızası için yapılır. Belediye Başkanımızın şahsında bu anlamlı hizmetleri halkımıza ulaştıran ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum, ayrıca projeyi sahiplenen ve destek veren muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahire teyzemize de Rabbim sağlıklı ve güzel bir ömür nasip etsin. Bize bolca dua eden teyzemizin ve diğer tüm yaşlılarımızın emrindeyiz. Bu hizmetlerinin tamamın altında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var, ona dua edelim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ