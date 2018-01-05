05 Ocak 2018 Cuma

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN DİLEK MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Dilek Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle esnafını gezerek bir süre sohbet eden Milletvekili Mustafa Şahin, “Biz gönülleri inşa etmeye çalışıyoruz. Herkesin istifade edeceği yollar yaptık, sağlıkta devrim yaptık, eğitimde düzenlemeler yaptık, insan haklarında, özgürlüklerinde çalışmalar yaptık” dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:41
MİLLETVEKİLİ ŞAHİN DİLEK MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

  AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “AK Parti olmasaydı bugün belki 60’lı, 80’li, 90’lı yıllar, 28 Şubat’ın devamı 2017’de olacaktı. Belki 2016’te muvaffak olacaklardı. Ama AK Parti’nin o güzel insanları, Ak Parti’nin yapmış olduğu o güzel icraatlar hamdolsun bugüne kadar ne yaptı? Olması gereken yerde 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum seçimi, 1 de cumhurbaşkanlığı seçimini vatandaşımız bize veriyorsa demek ki hak ettiğimiz için veriyor. Bugün biz buraya geldik seçime 2 yıl var. Bizim dönemimizde kesinlikle milletvekili veya siyasetçiler bir köye, bir beldeye geliyorsa kesinlikle orada seçimin kokusu vardır. Ama bugün seçimin hemen akabinde dağılıyoruz. Yarın seçim varmış gibi de 4 yılı, 5 yılı dolu dolu geçiriyoruz. Belediyemizin yaptığı çalışmalar takdire şayan. Dilek 200 yıllık bir belde. Bizim dönemimize kadar yolların standartları değişmedi, standartları değiştiren biz olduk. Tren köprüsünün üzerinde viyadüğü biliyorsunuz. En az 5 kişinin canına mal oldu. Her yerde güzellikler katmış belediyelerimiz. Devrim niteliğindeki hizmetlerimizi milletimiz ile buluşturmuşuz. Milletimizin önüne engel olan bir takım çakıl taşları varsa yasal mana da eksiklikler varsa bunları giderdik” sözlerini kaydetti.

ŞAHİN’DEN TEPKİ
  15 Temmuz darbecilerinin yargılandığı davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Milletvekili Mustafa Şahin, ana muhalefete sert tepki gösterdi. Şahin “Yakınca’da darbecilerin mahkemesine katıldık. 251 şehidimizin, gazilerimizin hakkını savunuyoruz. Onlara karşı silah doğrultan alçak, şerefsizlerin mahkemesini takip ediyoruz. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin milletvekili veya genel başkanı darbecilerin ekmeğine yağ sürecek açıklamalar yapıyorlar. Adam çıkmış ülkedeki birliğin beraberliğin sağlanması için darbecilere karşı 15-16 Temmuz’da sokağa çıkanlara ‘it’ diyor. Sen milletimize nasıl ‘it’ dersin. Şehitlere nasıl bunu söyleyebilirsin. Şehit olanların birçoğu kamu görevlisi olmakla beraber milletimiz, sivil vatandaşımız. Sivil vatandaşlarımızı şehit olmasalardı bugün onlara kalsaydı, yargının karşısında hesap vereceklerdi. Biz milletle devletin arasını buluşturduk” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin

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