20 Mayıs 2017 Cumartesi

Milletvekili Nurettin Yaşar’ın acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın vefat eden babası 83 yaşındaki Hasan Yaşar defnedildi. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Mustafa Erdoğan da katıldı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 15:57
Milletvekili Nurettin Yaşar’ın acı günü
  Tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Hasan Yaşar için bugün öğle namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. 9 çocuk babası Hasan Yaşar için kılınan cenaze namazını Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Taha Özhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Mustafa Erdoğan, İçişleri eski bakanı Efkan Ala ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Hasan Yaşar, Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
İHA
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