Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer’in yansıra Belediye Başkan yardımcıları Basri Aknar ve Çetin Özdemir ve mahalle muhtarları tarafından karşılanan Yaşar, vatandaşların sorunlarını dinleyerek ilçe hakkında bilgiler aldı.

Asım Külah Sergi Evini gezen Yaşar, sonrasında Millet Han’da muhtarlarla bir araya geldi. Yaşar, İpekçi Sokak’ta incelemelerde bulunduktan sonra Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in baba ocağını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

HABER MERKEZİ