Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tümer’in yansıra Belediye Başkan yardımcıları Basri Aknar ve Çetin Özdemir ve mahalle muhtarları tarafından karşılanan Yaşar, vatandaşların sorunlarını dinleyerek ilçe hakkında bilgiler aldı.
Asım Külah Sergi Evini gezen Yaşar, sonrasında Millet Han’da muhtarlarla bir araya geldi. Yaşar, İpekçi Sokak’ta incelemelerde bulunduktan sonra Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in baba ocağını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
TEOG birincisi Hekimhan ilçesinden
Tatlıcılarda Ramazan telaşı
STK’lar Ramazan etkinliklerinde sahne alıyor
Malatya’da sağlık alanında yetkili sendika...
Malatya’da FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama...
MÜSİAD'dan Rektör Kızılay'a ziyaret
Yeşilyurt Belediyesi ‘Sebil Gelenek’ anlayışını...
Derme Sulama Birliğinde görevden alma iddiası
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!