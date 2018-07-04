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Milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kaydını yaptırdı.

Milletvekili kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de kaydını yaptırdı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
Milletvekili kayıtları devam ediyor

Tüfenkci, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak, yeni dönemin ekonominin, refahın, demokrasinin, hukukun daha fazla hissedileceği dönem olacağını ifade etti. Tüfenkci, "Bu seçimlerin iki net sonucu var. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, kaybedeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Gelişmeler bunu gösteriyor. Ben inanıyorum ki onlar da sonuçlardan ders çıkartarak yeni dönene yeni Türkiye'nin gerektirdiği şekilde Türkiye'nin birliği, beraberliği, kalkınması yolunda muhalefetiyle iktidarıyla herkes elinden gelen gayreti gösterir, Meclisiyle, bütün kurumlarıyla ve yeni oluşacak bürokrasi ve hükümet modeliyle Türkiye'yi daha iyi noktalara getirecek ve hedefimiz Türkiye'yi 2023'e kadar en az iki katı büyütmek" ifadelerini kullandı. 
CHP'deki kurultay söylemlerine ilişkin Tüfenkci, "Cumhurbaşkanı adayının liderinin dışında partiden birisi olması, akabinde partisinin üzerinde oy alması, elbette ki orada hem liderliği sorgulatır hem de yeniden yapılanma gerektiği noktasında siyaseten böyle olması gerektiğidir" şeklinde konuştu. 
Erken seçim konusunda ise Tüfenkci, partisinin kurullarında kararın belirleneceğini ifade etti. 
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ilk kez Meclise birlikte geldiklerini belirtti. Başarır, zeytinyağı getirdiklerini söyledi. 
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 2002 seçimlerinde seçilip 27. Döneme devam eden milletvekili sayısının 10 olduğunu belirterek, milletin teveccühü ile tamamlayacaklarını ifade etti. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, halkın birleştiğini ve doğru kararı aldığını söyleyerek, Türkiye'nin farklı şekilde işletilen bir yönetim şekli olduğunu ifade etti. Karacan, seçim sonuçlarının tüm dünyayı ilgilendirdiğini kaydederek, "Yeni dönemde daha hızlı, reformlarla dolu, Türkiye'nin geleceği ile ilgili kararların alınabileceği bir seçim olacak" şeklinde konuştu. 
Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkini soruya Karacan, "Yerel seçimlere ilgili olması gerekenler, anayasa değişikliği olması gerekiyor. AK Parti olarak seçimle ilgili gündemimiz yok. Bu başta genel başkanların, Cumhurbaşkanımız olmak üzere talep gelirse bu yıl içerisinde genel başkanlar değerlendirir, ona göre karar alınır" diye konuştu. 
CHP ile ilgili soru üzerine Karacan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan şey, yedikleri yemeğin faturasını ödüyorlar. Yemeğin faturasını kim ödeyecek? Yemek yendi, o faturayı kim ödeyecek, o hesap" ifadelerini kullandı. 

İHA

Son Güncelleme: 04.07.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliBülentTüfenkçiMalatyaBusabah
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