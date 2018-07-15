Milletvekili Fendoğlu’dan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fendoğlu, yaptığı açıklamada, “Ederi 1 dolar olan vatansız beslemelere verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır” diyerek bu kahramanlık destanının adının milli irade olduğunu söyledi.

Fendoğlu mesajında, “Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir. 15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. Devletin içine sızma teşebbüsü milli iradenin tecellisi ile yerle bir edilmiştir. Kürşad’ın kırk çerisi, Fatih Sultan Mehmet’in Ulu Batlı'sı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geri dönmeyi düşünmeyen erlerinin farklı bedenlerdeki aynı ruhla, binlerce vatan evladının bedenlerinde vücut bularak hainlere gerekli dersi vermişlerdir” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi 80 milyonun tek vücut olarak hainlere karşı duvar örüp canını vererek destan yazdığını dile getiren Fendoğlu, “Asımın nesli 15 Temmuz’da tecelli etmiştir. Bir kere yükselen bayrağın bedeli ne olursa olsun inmeyeceğini yedi düvele öğrettiğimiz gündür. İstiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür. Millet kendi vatanı üzerinde hain plan yapanları tarihin çöplüğüne gömmüştür. Kirli eller kırılmış, millet iradesi galip gelmiş, hainler derslerini almış ve Yeni Kapıda şahlanışa geçip milli ruhun dalga dalga yayılması sağlanmıştır. Yeni kapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade Türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur. Önce ülkem ve milletim, sonra partim diyen Genel başkanımız tarihe büyük bir iz bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan genel başkanımız Devlet Bahçeli fitne odaklarına dur demiştir. İşte bugün bizi biz yapan milli şuur ve irade tek yürek olmamızın verdiği kazançtır. Millet olma bilinci şanlı tarihimizin vermiş olduğu karakter bizi biz yapan en büyük değerdir. Ne olursa olsun ‘ben’ değil, önce devlet ve millet diyebilen irade geleceğimizin teminatıdır. 15 Temmuz’da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 196 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutmayacağız. 15 Temmuz hain kalkışmanın 2’inci yılında destan yazan milletimizin verdiği kutlu mücadeleyle övünüyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com