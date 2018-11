Milletvekili Fendoğlu Kuluncak’ı ziyaret etti

Beraberinde MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve partililer ile birlikte Kuluncak’ta esnafları ziyaret eden Milletvekili Fendoğlu daha sonra Kuluncak İlçe Başkanlığına geçti. MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılınç’tan ilçenin sorun ve sıkıntıları hakkında bilgiler alan Fendoğlu, yaklaşan yerel seçimlerde MHP’nin Kuluncak’ta yeniden eski gücüne ulaşacağını be belediye seçimlerini kazanacaklarını söyledi.

Tabandan Milliyetçi Hareket Partisine çok büyük bir talebin olduğunu dile getiren Fendoğlu, “MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz öncesi ve sonrasında ortaya koyduğu dik duruşu halkımız çok iyi anladı. Türkiye’de güvenilir devlet adamları her zaman en başta birinci sıraya gelmiştir. 19 yıl aradan sonra tüm teşkilatlarımızın bir araya gelerek yumruk olması il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın çok büyük emek ve gayretleri ile 80 bin oyla bir vekil temsili yetkisi aldık. Ben de o yetkiyi mecliste sizler adına en iyi şeklinde temsil etmeye çalışıyorum. Uzun vadeli bir siyaset olacak, Allah nasip ederse, her platformda Malatyalıların haklarını, sizlerin haklarını elimden geldiği kadarıyla koruyup kollayacağım. Çiftçilerimizin, esnaflarımızın sorunlarını her yerde dile getirip çözümü için sonuna kadar ilgileneceğim " şeklinde konuştu.

MHP Fendoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kızılhisar Mahallesin ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kızılhisar’ın kendisinin ikinci köyü olduğunu kaydeden Fendoğlu, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan olayı teşekkürlerini dile getirdi. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine de değinen Fendoğlu, “Adaylarımız genel merkez yoklamasıyla tespit edilecek. Şuan da en hareketli parti MHP’dir. Kuluncak’ta da birçok aday adayımız bulunmaktadır. Bu aday adaylarından biri genel merkezimizin takdiri ile aday olacak belirlenecektir. Biz uzun bir süreden sonra Kuluncak Belediyesini de MHP olarak almak istiyoruz. Eski günlerimize yeniden dönmek istiyoruz. Bunu da sizlerin destek ve katkılarıyla gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kuluncak Belediyesi’ni kazanmaları durumunda, birçok sorunun da çözüleceğini kaydeden Fendoğlu, “Bu sadece Kuluncak ile de kalmayacak. Kale’de, Doğanyol’da, Pütürge’de, Doğanşehir’de, Dareden’de aynı şevk ve heyecanla çalışarak buradaki belediyeleri de kazanacağız. Baktığımız zaman Malatya genelinde MHP’ye karşı bir teveccüh var. Halkın bu şekilde teveccühünün artması Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in, göstermiş olduğu dik duruş ve gösterdiği siyasi duruş ile sağlandı. Dolayısıyla bize oy vermemiş insanlar, kendilerini borçlu hissediyorlar. MHP’nin mutlaka bu hükümet sisteminde yer almasını istiyorlar. Bizim herkese kapımız açık. Cumhur ittifakı devam ediyor. Burada yanlış algı oluşturmak isteyenler çıkabilir, bunlara inanmayın. Seçimlerde başarılı olmak durumundayız çünkü bu sistemin devam etmesi lazım. Bu sistem sorgulanırsa, şuana kadar gösterdiğimiz mücadele sekteye uğrar işte o zaman bizi bölmüş olurlar. Sağ duyu sahip tüm vatandaşlar, geçmişte a partisi c partisi, hangi partiye oy verirse versin ama velakin bu gün birleşme günü, gün birlik günü, gün toplanma günü. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkenin, Türkiye’nin yani Türk milletinin de sigortasıdır, omurgasıdır. Sizlerin vereceği destekle daha da büyüyecektir. Allah’ın izniyle bir sonraki 2023’deki hedefimiz de tek başına iktidar olmaktır. Hiçbir partinin önü MHP’nin önünün kesildiği kadar kesilmemiştir. Bunlar bilinçli yapılan işlerdir. Türkiye’yi özünden uzaklaştırmak istiyorlar MHP buna karşı mücadele ediyor" diye konuştu.