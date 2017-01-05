Malatya Valisi Mustafa Toprak’ın ilk adresi Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi oldu. Burada bazı incelemelerde bulunan Vali Toprak, Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ve mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinledi. Mahallelinin sorunlarının çözülmesi amacıyla yetkililerle istişarelerde bulunan Vali Toprak, mahallede bulunan ve 1960 yılında inşa edilerek hizmet vermeye başlayan Ziya Gökalp Ortaokulu’nu da ziyaret etti.

ÇÖZÜM YOLLARI ANLATILDI

Okulun kapasitesi ve eğitim durumu hakkında Yeşilyurt Kaymakam Vekili Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Okul Müdürü Selami Gün’den bilgiler alan Vali Toprak’a kapasitesi yetersiz ve eski olan okulun ileriye dönük olarak sorununun nasıl çözüleceği konusunda alternatif çözüm yolları sunuldu.

VATANDAŞIN HAYRINA KULLANILACAK

Vali Mustafa Toprak, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen ve şu an boş bulunan Gençlik Merkezi binasını gezerek, binanın atıl durumda kalmaması ve mahalle halkına en iyi şekilde hizmet verecek bir bina olarak değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacağını söyledi. Vali Toprak, “Milletin malı, millete döndü. Amacı dışında kullanılan bu binalar, bundan sonra vatandaşın hayrına ve hizmetine kullanılacak. Burası en kısa sürede de faaliyete geçecek. Binanın ne şekilde değerlendirileceği konusunda ilgililerle istişarelerde bulundu. Ve yerinde incelemelerimizi yaptık” dedi.

“15 TEMMUZ EN UZUN GECE”

İkinci bir adres olarak Battalgazi ilçesindeki Atatürk Ortaokulu’na giden Vali Mustafa Toprak, öğrenciler ve öğretmenler tarafından aylık olarak çıkarılan derginin bu ayki özel sayısının tanıtım ve dağıtımını yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin işlendiği “15 Temmuz En uzun Gece” özel sayısının tanıtım ve dağıtımı yapmak üzere okulu ziyaret eden Vali Toprak; İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılandı. Kendisini çiçeklerle karşılayan beşinci sınıf öğrencisi ikiz kardeşlere teşekkür eden Vali Toprak, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra davetleri üzerine öğrencilerin sınıfına gitti.

GÖZÜNÜZDEN, DURUŞUNUZDAN ANLADIM

Burada da öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Toprak, “Her birinizin çalışkanlığınızı, asaletinizi, anne babalarınıza, eğitim kurumuna, okul yöneticilerine, çevreye olan saygınızı sizin o güzel yanaklarınızdan, yüzünüzden, gözünüzden, duruşunuzdan anladım. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle burada buluşmak bana güç verdi, kuvvet verdi, ülkemizin geleceği için umut ve yön verdi, bağlılık oluşturdu. Sizlerden aldığım güçle hayata daha iyi bakacağım. Çünkü sizler burada ailelerimizin, öğretmenlerimizin, okul yönetimlerimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın, devletimizin katkıları ile birlikte geleceğinizi çok güzel kılmak adına çalışmalar yapıyorsunuz, dersleri öğreniyorsunuz, eğitiliyorsunuz, sizlerin eğitim hayatına katkı sağlanıyor. Bizler derslerimize iyi çalışacağız, öğretmenlerimizin bize öğrettiklerini daha farklı kitaplarda okuyarak kendimizi güçlendireceğiz ve bu bilginin bizi güçlendirmesi ile birlikte geleceğe iyi hazırlanacağız” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE AKTARACAKSINIZ

“Sizler geleceğin valileri, komutanları, politikacıları, müdürleri, öğretmenleri, mühendisleri, esnafları, girişimcileri, toplumun her bir noktasında olan kişiler olarak gelecekte bu ülkeyi yöneteceksiniz ve bizlerden almış olduğunuz bayrağı geleceğe sizler taşıyacaksınız” diyen Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aynen bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk ve ondan önceki dönemlerdeki tarihimizden aldığımız değerleri ve gücü, aynen 1923 de nasıl yenilediysek, milli mücadele ve kurtuluş savaşını nasıl kazandıysak, bu mukaddes vatanı kanı ile sulayan şehitlerimizden nasıl emanet aldıysak ve bu noktaya getirdiysek, bundan sonra da siz alacaksınız, sizlerde sizlerden sonra gelecek nesillere aktaracaksınız. Sizlerden beklediğimiz sadece çok çalışmanız ve çok okumanız. 15 Temmuz’da ülkemizi iç savaşa sürüklemeye götürecek kadar büyük ihanetleri yaşadık ama hep birlikte toplumumuzun tüm katmanlarının gücünü, sevgisini, kardeşliğini, ortak dayanışmasını oluşturarak o ihanet çemberini aştık. Dolayısıyla bu yaşananların geçmişten geleceğe taşınması ve unutulmaması için, bugüne özel Atatürk Ortaokulu’nda bu onuncu özel sayısında “15 Temmuz En uzun Gece” adı altında bu dergide, bir takım bilgilerle kuvvetlendirildi. Bu eğitim ve sanat dergisinin bundan önceki yayınlanmasındaki katkılarının yanında bu özel sayısının çıkmasında da katkıda bulunan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.”

PROJELER HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Dergilerin dağıtımını yanındakiler ile birlikte gerçekleştiren Vali Toprak, öğretmenler odasını da ziyaret ederek öğretmenlerle de bir süre sohbet ettikten sonra Okul Müdürü Fahrettin Tunç ‘un odasında Müdür Yardımcısı Vahap Arıkan’dan İlçe Kaymakamı Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, okul yönetimi ve okul aile birliği üyelerinin de katılımı ile okulda yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

HABER MERKEZİ