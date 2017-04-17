Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfekci ve oğlu Melih Tüfenkci’yle birlikte Sadiye Ünsalan Ortaokulu’nda oyunu kullandı. 2207 no’lu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirilen Bakan Tüfenkci, kameralar karşısına geçerek kısa bir açıklamada bulundu.

Referandumun öncelikle vatana, millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletin iradesinin inşallah tecelli edeceğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN KADERİ YENİDEN YAZILACAK

Tercihlerin milletten yana olacağını kaydeden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin kaderi bir oyla yeniden yazılacak. Şuna inanıyoruz: Bugün sabahtan beri Malatya ve Türkiye genelinde gerçekten seçmenlerimizin ve milletimizin teveccühü sandıklara fevkalade iyi. Ve baktığımız zaman olağanüstü bir durum yok. gayet sakin bir şekilde herkes demokratik hakkını ve tercihini kullanıyor. Ve bu tercihler inanıyorum ki, milletten yana olacak. Milletin geleceğini farklı bir noktaya taşıyacak. 17 Nisan’dan itibaren sonuç ne çıkarsa çıksın milletimiz en güzel kararı vermiş olacak. Çünkü biz millete inan ve güvenen bir partiyiz. Daima milletin kararını baş tacı yapan bir iktidarız, siyasi hareketiz.”

MİLLETİMİZ GELECEĞİNİ OYLUYOR

Mili iradenin hakim olacağını düşündüğünü dile getiren Bakan Tüfenkci, “17 Nisan’dan itibaren artık Türkiye istikametini belirlemiş ve bundan sonra Türkiye’nin 2019’da cumhurbaşkanı hükümet sistemini uygulamaya yönelik yasaları konuşacak ve ekonominin gelişmesi, ekonomi temelli bir gündem oluşacak. Türkiye’nin refah düzeyi inşallah bu istikrarla beraber daha da artarak devam edecek. Biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimiz de üzerine düşeni yapıyor, kendi geleceğini bugün oyluyor. Ve inşallah milli irade hakim olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL