Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Malatya'da Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerle görüştü. Tüfenkci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentteki hayvan pazarının daha modern bir hale getirildiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

DAHA MODERN VE DAHA TEMİZ

Bundan 10 yıl öncesine göre daha temiz ve modern bir Hayvan Pazarının oluştuğunu söyleyen Bakan Bülent Tüfenkci, “Sabah erken saatlerde hayvan pazarında, vatandaşlarımızla, üreticilerimizle ve tacirlerimizle beraber olduk. Bundan 10 sene öncesine göre çok daha modernize olmuş ve daha temiz bir hayvan pazarı var Malatya’mızın. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerek Hayvan Pazarına ulaşım sağlayan yolların yapımı konusunda gerekse buradaki alanın tanzimi noktasında, hem köylülerimiz hem de bu işin ticaretini yapan tacirlerimiz modern şartlarda, daha sağlıklı ortamda ticaretlerini gerçekleştirmekte. Bugün de kendileriyle bir araya geldik” diye konuştu.

YÜKSEK SESLE HAYKIRDILAR

16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması hakkında da konuşan Tüfenkci, “Vatandaşlarımız özellikle 16 Nisan’da yapılacak referandumda Türkiye’nin birliğinden, huzurundan, istikrarından, yarınlarının gelişmesinden yana oy kullanacaklarını, ‘evet’ diyeceklerini yüksek sesle haykırdılar. Burada da görüyoruz ki milletimiz esasında 16 Nisan’a şimdiden hazır. Kararı net, kararı ‘evet’. Çünkü anayasa referandumuna baktığımızda, muhalefetin ‘hayır’ derken neye ‘hayır’ dediğini bilmediğini görüyoruz. Sadece yalanlar ve iftiralar üzerine algı operasyonlarıyla ‘hayır’ denmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Oysa Türkiye’nin gerçeği, bölgenin gerçeği, dünyadaki gelişmeler, istikrarlı bir yönetim istiyor. Güçlü bir yönetim istiyor. Bölgesinde lider olan bir Türkiye’yi, mazlumların umudu bir Türkiye’yi görmek istiyorlar. Bunun için de 16 Nisan da ‘evet’ denmesi gerektiğini ifade ediyorlar” sözlerine yer verdi.

IPARD DESTEKLERİNDEN YARARLANMAMIZ GEREKİYOR

Muhalefeti eleştiren Bakan Tüfenkci, “Ama muhalefet sadece ‘tek adamlık’la ve ‘diktatörlük’le itham ederek, sandıktan ‘hayır’ çıkması için zaman harcıyor. Oysa Türkiye’nin gerçekleri, halkımızın gerçekleri ve bölgenin gerçekleri niçin ‘evet’ denmesi gerektiğini çok açık şekilde ifade ediyor. Bugünkü ziyaret ettiğimiz tesis de hayvancılıkla ilgili görev yapan, ilimizin modern tesislerinden birisi olan ve yaklaşık 80 kişiye işveren bir yer. Bu tesisi Malatya’ya kazandırmış bulunuyoruz. Özellikle İPARD desteklerinden ilimiz ve bölgemizdeki girişimcilerin faydalanması gerekiyor. Bununla ilgili çıkan çağrıların takip edilmesi ve yararlanılması gerekiyor. İPARD yetkililerinin de özellikle kredileri verilirken yol gösterici, ön açıcı şekilde rehberlik yapmaları da önemli” dedi.

BÜYÜK BİR YOL ALMIŞTIK

Malatya için tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya bir yandan sanayi kenti ama aynı zaman da bir tarım kenti. Bildiğiniz gibi Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurmak için teşebbüs etmiş ve büyük de bir yol almıştık. Ancak ortaklardan bir tanesi ot bedelini yatırmadığı için sıkıntı yaşanıyor. Kısa zamanda bu sorunu da aşıp hak sahiplerine bunu dağıtmış olacağız. Hızlı şekilde orayı faaliyete geçirmiş olacağız. Biliyorsunuz Malatya buzağıda destek kapsamına alınan illerden birisi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da yine destek kapsamında ve bu anlamda ilimizdeki yetiştiricilerin sonuna kadar bu desteklerden faydalanması adına İl Müdürlüğünün buna rehberlik etmesi, köylere daha fazla gitmesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, “Ayrıca tüm hemşehrilerimin 21 Mart Nevruz Bayramı’nı da kutluyorum. Huzur ve güvenlik içerisinde Nevruz’un aslına uygun bir şekliyle kutlanması bunun bir Bahar Bayramı olduğunun bilinci içerisinde, insanlara acılar yaşatmaktan ziyade sevinçlere vesile olmasına fırsat vermek lazım” dedi.

TÜRKAN YILDIZ