30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

“Milletimizin 95 yıl önceki vatanseverlik ruhu diri ve canlıdır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verilen mücadele, azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi’nin 95. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
“Milletimizin 95 yıl önceki vatanseverlik ruhu diri ve canlıdır”

  30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “95. yılını kutladığımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Bu destansı zafer, vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve vatan topraklarını kanının son damlasına kadar koruyan askerimizin kudret ve kahramanlığının göstergesi; aynı zamanda milletimizin birlik ve bütünlüğünün de kutsal bir nişanesidir. 30 Ağustos 1922 tarihi, onurlu direnişin bağımsızlık ve vatan sevgisinin yüceliğini dünyaya kabul ettirdiği tarih olmuştur. Büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşı’mızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin, ordumuzun cesaret ve fedakârlığı vardır. Bu büyük gün vesilesi ile başta 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız olmak üzere tarihimizin en yakın mücadelesi 15 Temmuz istiklal ve istikbal mücadelesini veren kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT

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