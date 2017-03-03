Parlamenter sistem içerisinde yaşanan darbelere hep beraber şahit olduklarının altını çizen Tüfenkci, “Birileri parlamenter sistemin faziletlerinden bahsediyor. ‘Parlamenter sistem şöyle özgürlüğü sağlıyor, demokrasiyi sağlıyor, denetimi sağlıyor’ diye anlatıyorlar ya, sanki biz Türkiye’de hiç yaşamadık. Hiç geriye doğru hafızamız yok ve Türkiye’nin cumhuriyetten sonraki demokrasi serüvenini bizler unuttuk veya 1960 darbesini, 1970 muhtırasını, 1980 darbesini, 28 Şubat’ı unuttuk, 2007 e-muhtıraları unuttuk ve 15 Temmuz’daki darbe girişimini unuttuk. Bunlar hangi sistemde oldu, Allah’ını seversen? Bu darbeler yapılırken parlamenter sistem uygulanmıyor muydu? Parlamenter sistemde yargı yok muydu, niye yargı bunları önleyemedi? 28 Şubat’ta o yargı mensupları; bağımsız olması gerekirken, nasıl bir emirle koşarak karargaha giderek tempo tutturduklarını bu millet unuttu zannediyorlar. ‘Bu sistem değişsin’ derken, esasında ‘darbe üreten sistem değişsin’ diyoruz” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, AK Parti olarak çıkmaza düştükleri anlarda hep milletin kararına başvurduklarını ve milletin de her zaman önlerini açarak doğru kararı verdiğini ifade etti.



Bakan Bülent Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“28 Şubat’ta bir zulüm işlenmişti bütün muhafazakarlara karşı. En çok zarar görenler de başörtülü hanım kardeşlerimizdi. Rahatsızlık ifade edildiğinde, orduda görev yapan başörtülü kardeşlerimizin başörtüsüyle görev yapmasının önünün açılmasından rahatsızlık duyanlar kimlerdir diye baktığımızda, 28 Şubatları yapanlar.”



BU MİLLETİ DİZE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Türkiye’yi terörle dize getiremeyen bir takım çevrelerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu söyleyen Tüfenkci, “Bulunduğumuz coğrafya önemli bir coğrafya. Burada terör saldırıları altında yaşıyoruz. Bu saldırılarla, örgütlerle mücadele etme noktasında topyekun tüm kurumlarımızla mücadele ediyoruz. FETÖ’den tutun PKK’ya, DHKP-C ve DEAŞ’a kadar aklınıza gelmeyen tüm terör örgütleriyle ve bu coğrafyada gözü olan bir takım güçlerin bunları kullanmasıyla ortaya çıkan bir tablo var. Bunlar zaman zaman 15 Temmuz’da elde edemedikleri, daha sonra her ilde bir sürü sivil vatandaşlarımızı şehit eden, o korku ve panikle Türkiye’nin imajını zedelemeye çalışan terör örgütlerinin yerini eylül ayından sonra ekonomik anlamada Türkiye’yi çökertmeye yönelik operasyon başlatıldı. Türkiye’de faiz ve dövizi yükselterek, bu milleti dize getirmeye çalıştılar” açıklamalarında bulundu.

MANİPÜLASYONLAR TAMAMEN KAPANACAK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte oluşacak güçlü hükümetlerin yapılan oyunlar karşısında akamete uğratılamayacağını belirten Tüfenkci, “Sürekli bu oyunlar karşısında güçlü bir Türkiye ve güçlü bir hükümet bu oyunları akamete uğratacak. Kolay manipüle etmeye çalışılmayacak. Dünya ticareti gerilerken, krizlerle uğraşırken, Türkiye’nin istikrarı, güveni yakalaması, Türkiye’nin güçlü hükümetlerle yönetilmesi, manipülasyonlara tamamen kapatacak Türkiye’yi. Hızlı karar alan bir ülke, 5 yıl süreyle seçim olmayan bir ülke, 5 yıl süreyle önünü gören bir yatırımcı, 5 yıl süreyle konulan programların sık sık değişmediği bir Türkiye, sistemini bu şekilde dizayn etmiş bir Türkiye bölgesinde şaha kalkar, 2023 hedeflerini daha kolay yakalayabilir. 2053 ve 2017 hedeflerine daha koşar adımla gidebilir. Refah düzeyi artınca, vatandaşın cebine giden para da artar. ‘Orta gelir tuzağı’ denilen kimi ülkelerin 30, 40 yılda çıktığı bu patinajdan sistem değişikliğiyle Türkiye çok daha hızlı bir şekilde belki 5 senede, belki 10 senede bu sarmaldan kurtulmuş olacak” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Tüfenkci, parlamenter sistemin yavaş işleyişinden faydalanarak kendilerine rant sağlayan çevrelerin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte oyunlarının bozulacağına dikkat çekerek, “Gücünü milletten alan ve vesayet sistemlerini bertaraf etmiş, rantlar üzerinden veya faiz üzerine sistemlerini inşa etmiş vesayet odaklarının bu sistemde bir anlamı kalmayacak. Bu odaklar parlamenter sistemin yavaş işleyişinden ve bürokrasinin hantallığından faydalanarak ve oluşturdukları lobilerle milletin kazandığını kendi ceplerine aktaran bir sistemden milletin hayrına olan bir sisteme geçmiş olacağız. Vatandaş işini büyütecek, daha fazla üreteceğiz. Daha fazla ihracat yapacağız. Hızlı ihracat yaparak yeni pazarlara gireceğiz. Şimdi bir karar alıyorsun, 2016’da aldığımız kararlar 2017’de ancak hayata geçebiliyor ama Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte sistem birbirine konsüle olduğu için hızlı bir şekilde hareket edecek. İşsizlikle ilgili alınan kararları hızlı bir şekilde takip edecek ve tüm bakanlar bu noktada yoğunlaşmış olacak” değerlendirmelerinde bulundu.

İHA