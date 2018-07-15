Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

“Milletimiz geçit vermemiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gürkan, “Şanlı tarihimize baktığımızda, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermemiştir” dedi.

“Milletimiz geçit vermemiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gürkan, “Şanlı tarihimize baktığımızda, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermemiştir” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:30
“Milletimiz geçit vermemiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “15 Temmuz gecesi, güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz büyük bir inançla o gece devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiştir. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veren ülkemiz, 15 Temmuzla birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini göstermiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de, yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. Şanlı tarihimize baktığımızda, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermemiştir.  Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten aziz milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuz’ları yaşatmasın” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanŞEHİTDemokrasiMilli Birlik GünüOn Beş TemmuzVatanBattalgazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İİT ÜLKESİ TEMSİLCİLERİ ARAPGİR’İ GEZDİ
İİT ÜLKESİ TEMSİLCİLERİ ARAPGİR’İ GEZDİ
Önder Derneği 15 Temmuz şehidini unutmadı
Önder Derneği 15 Temmuz şehidini unutmadı
15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı
15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi açıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim