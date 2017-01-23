Anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turu da tamamlandı, 18 maddenin tamamı Meclis’ten geçti. Referandum yolu açılan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak bazı maddelerin hala tartışma konusu olduğu şu günlerde, MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem bazı değerlendirmelerde bulundu, tartışılan maddelerle ilgili görüşlerini paylaştı.

HİÇBİR CUMHURBAŞKANI PARTİSİNDEN KOPMAMIŞTIR

En çok tartışılan maddelerden birisi olan partili cumhurbaşkanlığı konusuyla ilgili düşüncelerini aktaran MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, “Benim bildiğim kadarıyla istisna örnekler dışında hiçbir cumhurbaşkanı partisinden kopmamıştır. Rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Turgut Özal, Abdullah Gül, partisinden kopmuş mudur? Resmiyette ilişkileri kesiliyor elbette. Fakat bir gönül bağı söz konusu oluyor. Ülkenin aleyhine, milletin aleyhine olabilecek bir kararda kimse sessiz kalmaz, bu bir gerçek. Bu ülke, bu millet öyle bir ülke, öyle bir millet ki, yanlış idare edildiğini anladığı anda mutlaka tedbirini alır” şeklinde konuştu.

GENÇLİK ÜLKEYİ İDARE ETMEYE HAZIRLANACAK

Milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesi konusunda da fikirlerini beyan eden Mehmet Erdem, “ Vatandaşların tedirginliğini anlayabiliyorum. 18 yaş, elbette genç bir yaş demek. Fakat bu, yaştan ziyade, insanın geldiği konumun değerini ve önemini bilme anlayışının olup olmadığıyla alakalı bir durum. Şu da var; bu, Türk gençliğini bu tür durumlara hazırlamak için bir kapı aralamaktır. Bu maddeyle birlikte gençlerde ‘Ben de olabilirim, ben de yapabilirim, ben de varım’ düşüncesi doğacak. Bu sayede kendisine bir çeki düzen vermiş olacak ve milletiyle alakalı daha duyarlı bir hale gelecek. Elbette, bütün gençlik bu işle uğraşacak diye bir çıkarım yapmamak lazım. Bu maddeyle gençliğe verilen önemi aktarmış olacağımızı düşünüyorum. Osmanlı’da padişahlarımız hep genç yaşlarda tahta çıkmışlar, genç yaşlarda sorumluluk almışlar ve aldıkları her sorumluluğu da başarıyla yerine getirmişler. Onlar da küçük yaştan itibaren hazırlanmışlar devlet yönetimine. Burada da gençlik kendini, ülkeyi idare etmeye hazırlayacak. Elbette bunun bir eğitim süreci olacaktır. Zaten bunun da kararını yine milletimiz verecek” açıklamasını yaptı.

İSTİŞARENİN YOLU AÇILIYOR

Gensorunun denetleme yetkisinden çıkarılması ile ilgili olarak da konuşan MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem, bu maddenin Mecliste istişare yolunun açılması niyetiyle getirildiğini düşündüğünü ifade ederek, “Gensoruda genelde parti ne derse o şekilde hareket ediliyor. Bu madde bunun önünü kapatıyor. Böylelikle istişare yolu açılmış oluyor. Gensoruya neden olabilecek herhangi bir şeyi Meclisin kendi içerisinde anlaşma yoluyla çözmesi söz konusu olacak” diyerek konuşmasını tamamladı.

TAHİR ÖZÇELİK