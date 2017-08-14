Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mustafa Atmaca idaresindeki 02 ED 893 plakalı beton mikseri, aynı istikamette gitmekte olan Fikret Şenocak (45) idaresindeki 02 ED 431 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fikret Şenocak ile motosiklette bulunan Kadir Yılsız yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Şenocak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Kadir Yılsız ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA