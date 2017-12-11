11 Aralık 2017 Pazartesi

Migrenin dostu biberiye

Genellikle baharat olarak kullanılan biberiyenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Son zamanlarda obezitenin ülkemizde artış göstermesi ve ciddi hastalıkları da beraberinde getirmesiyle beraber biberiye zayıflama çayı olarak ismini baş köşede taşıyor. Biberiye özellikle de migrenin dostu olarak biliniyor.

11 Aralık 2017 Pazartesi 09:57
Migrenin dostu biberiye

  Sağlığa pek çok faydası olan biberiyenin kilo verme konusunda etkisinin büyük olduğu biliniyor. Aktar Yusuf Adanur, "Biberiye yağları yakmada etkilidir" dedi.

KİLOSU 40 LİRA
 Biberiyenin, kilo vermenin ve migrenin yanı sıra kanseri önleyici, belleği geliştirici ve iyi bir ağrı kesici de olduğunu söyleyen Adanur, "Saç sağlığı ve solunum yolları ile ilgili de birtakım faydaları var" dedi.

Biberiyenin kilosunun 40 lira olduğunu ve genelde gram olarak satıldığını açıklayan Adanur, "Biberiyenin 100 gramı 4 lira" diye konuştu.

BİBERİYE ÇAYI NASIL ELDE EDİLİR?
  Biberiye çayının elde edilmesinin çok zor olmadığını söyleyen Adanur, "Bir bardak suya 2 kaşık kurutulmuş biberiye yaprağı atın ve kaynatın. Sonrasında ise, 10 dakika demlenmesi için bekletin. Ardından tüketebilirsiniz. Bal ile tatlandırabilirsiniz" diye konuştu.

Ayrıca biberiyenin yaş halinin salatalarda kullanılabileceğini de belirten Yusuf Adanur, biberiyenin yararlarının yanında zararlarının da olabileceğine vurgu yaptı.

Aşırı tüketilmesinin zararlı olabileceğine değinen Adanur, "Hamile anneler tüketmesin. Kullanacaksa da doktor kontrolü ve bilgisi dahilinde kullanabilir" diye söyledi. Ve tansiyon hastalarının da kullanmamasını önerdi.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: MİGRENBusabahBiberiye

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