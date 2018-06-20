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Miadını doldurmuş araçlar kaldırılsın

Bayram sonrası meydana gelen kazalar hakkında konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, miadını doldurmuş araçların trafikten kaldırılması gerektiğini ve sıkı bir denetim yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Miadını doldurmuş araçlar kaldırılsın

Bayram sonrası meydana gelen kazalar hakkında konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, miadını doldurmuş araçların trafikten kaldırılması gerektiğini ve sıkı bir denetim yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:50
Miadını doldurmuş araçlar kaldırılsın

Bayram öncesi çeşitli açıklamalar yaparak, vatandaşları trafik kazaları konusunda uyaran Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, yapılan açıklamalara rağmen bayramda meydana gelen trafik kazalarında 69 kişinin hayatını kaybetmesini ve 392 kişin ise yaralanmasını BUSABAH gazetesine değerlendirdi.

Başkan Kutsal, vatandaşların kurallara uymamaya devam ettiğini söyledi. Kutsal, “Sürücülerin kurallara uymamasındaki şeyleri görseniz, emniyet şeritlerinden devam edenler, aşırı hız yapanlar, kuralları kaideleri boşa çıkarmak için bir sürü şey yapılıyor. Ama denetimde hiç yok. Miadını tamamlamış araçları görüyorsunuz. Eski araçlar bütün kuralları, kaideleri boşa çıkararak dolaşıyor. Kişinin frene bastığında aracı durduracak şansı yok. Hala da bu araçlar trafikte dolaşmaya devam ediyor” diye konuştu.

ESKİ ARAÇLAR TRAFİKTEN HİÇ ÇEKİLMİYOR

Kutsal, “Malatya’da sadece sağdan soldan bir şeyler yerleştirerek hız yapanlara ceza yazma peşindeler. Bu böyle olmaz. Özellikle teknik özelliklerini yitirmiş araçların, 20 yaşını bitirmiş araçların tamamen trafikten men edilmesi gerekiyor. Denetimin çok sıkı olması lazım. Yani araç sayısı sürekli olarak artmaya devam ediyor, eski araçlar trafikten hiç çekilmiyor. Ve tamamen kuralları hiçe sayıyoruz. Bakıyorum çarşıda olmayacak yere araba park ediliyor. Veya şehir dışında bir bakıyorsunuz ki yine olmayacak şekilde park yapılmış” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBayramKarayollarıMehmet Kutsal
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