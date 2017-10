“MİAD ve Ege Bölgesi İşadamları Toplantısı” isimli organizasyon, İzmir'de bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanısıra, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, STK’lar, MİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, ilk defa İzmir'de toplantı düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Biz Malatya lıların ne zaman bir toplantısı olsa, ne zaman bir sorunu olsa, ne zaman bir talebi olsa Bülent Tüfenkci beyefendiyi yanımızda görüyor ve mutlu oluyoruz. Sadece Malatya’nın değil, ülkemizin sorunlarını birer birer çözen bir kardeşimizdir kendisi. Malatyalı olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı. MİAD olarak Malatyalı işadamlarını bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Akdaş, "Bunu yaparken, iş dünya sını birbirine kaynaştırmak, daha verimli çalışmalar yürütmek, sorunları beraber tespit etmek, sorunları ilgilere ulaştırmak, gençlerimizin önünü açmak ve kadın girişimcilere destek olmak için çalışıyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyoruz" dedi.Yunus Akdaş’tan sonra kürsüye gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ise, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri arasında Malatyalı vekillerle sürekli istişareler içinde olduğunu kaydederek, "Ülkemizin sorunlarının çözümü konusunda özellikle Malatyalı milletvekillerimiz büyük çaba sarf ediyorlar" şeklinde konuştuDaha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'de Malatya'nın Türkiye’de sevginin, hoşgörünün, barışın, birlik ve beraberliğin, ortak kültürel birikimin en güzel harmanlandığı illerin başında geldiğini dile getirerek, "Malatya, hem girişimci ruhuyla, hem barış ve sevgi dolu yürekleriyle bulundukları her ortamda canlılık katan, hareketlendiren ve mayası olan evlatların yetiştiği yerdir. Malatyalılar, hoşgörülü, çalışkan, insani ve girişimci ruha sahip insanlardır. Malatyalı aynı zamanda vefalıdır. Türkiye’nin her şehrindeki, dünyanın her yerindeki Malatyalıların başarılarıyla iftihar ediyoruz" dedi. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini kaydeden Tüfenkci, "15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu, millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle sivil bir mücadeleyle bu hain darbe girişimini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede ekonomi yi toparlayarak yolumuza devam ettik. Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını ele aldığımızda herhangi bir ülke, bırakın 6 ayı 6 yılda zor toparlanırdı. 2016'da büyüme oranlarımızla, 2017'de yüzde 7 civarında büyüme oranlarını yakalamış olacağız. Geçtiğimiz gün IMF büyüme rakamlarını revize etti. Göreceksiniz, 2018'de de bu büyüme oranlarını yakalayacağız ve IMF bir kez daha büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kalacak" diye konuştu.Özelikle ihracatta katma değerli ürünlerin teşvik edildiğini anlatan Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:“Markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz yaşayarak görüyoruz. İhracatta yeni pazarlara açılmamız gerekiyor. 2000'li yılların başında yüzde 56 düzeyindeki düşük teknolojili ürünler bu yıl yüzde 32 seviyelerine kadar gerilemiştir. Reel sektördeki olumlu gelişmeler yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sektörlerdeki güven endeksinin de arttığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde başlattığımız istihdam seferberliğinde 2 milyon yeni istihdama ulaştık. Bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Her yıl 1 milyon insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye her yıl yüzde 5'in üzerinde büyüme oranlarını yakalamamız lazım ki bu gençlerimize iş bulalım. Biz hükümet olarak, sanayici ve ticaret erbabımızın yanındayız. Getirilen stratejik yatırımların bir ortağı olmak istiyoruz. Türkiye’nin cari açık sorununu çözecek projelere destek vereceğiz. Böyle bir teşvik sistemini de getirmiş olduk. Garanti fonunu devreye sokarak orta boy ve küçük işletmelerimizin çarklarının döndürülmesi, 2017’deki büyüme rakamlarına destek verdi. Tarım ürünlerindeki bolluğu da dikkate alırsak, bütün sıkıntılara rağmen ülkemizin yoluna devam edecek.”Konuşmaların ardından, MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye plaket takdiminde bulundu.