Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar, “Şeker İş sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve yönetimini partimizde ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum” dedi. MHP olarak, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile istişare ederek ortak paydaları Malatya için çalıştıklarını belirten Avşar, “MHP Olarak tüm düşünceleri önemsediğimizi belirtmek isteriz. 2 gün öncesinde Şeker Fabrikalarında mevsimlik olarak çalışan işçiler partimize gelmişlerdir. Mağduriyetlerini belirttiler. Bizlerde MHP olarak bu işin takipçisi olacağımızı belirttik. Sizlerde sendika olarak mağduriyetleri belirli işçi arkadaşlarımız için elinizden geleni yapacağınızdan eminim” dedi.

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat ise, “15 Temmuz sürecinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tutumu takdire şayandır. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Akabinde İl Başkanı R.Bülent Avşar’ın taşeron işçilerimiz için, elinden gelen tüm fedakarlığı yapmasından ötürüde sendikam ve üyelerim adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



İHA