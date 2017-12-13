Burada bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Üniversitemizde, sağlık ve sosyal çalışma alanlarındaki, değer sunma noktasında biz MHP olarak elimizden gelen tüm katkıyı sonuna kadar sunmaya hazır olduğumuzu, 7/24 telefonlarımızın açık ve hep beraber hastanemizi en iyi noktaya getirme adına elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacağımızı belirtmek isterim. Siz hakikaten takdir ettiğimiz, işini dürüst yapan ender hocalarımızın başındasınız. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

MAKAMLAR GEÇİCİDİR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ise, “Makamlar her zaman geçicidir. Baki olan ise yaptığınız hizmetler ve bıraktığınız eserlerdir. Biz bunun bilincinde hareket edeceğiz. Bizim anlayışımız, insana insanca değer vermektir. Ben değil biz anlayışı ile hareket edersek, hem çalışan sağlık personeli, akademik personel ve hem de hasta ve hasta yakını memnun olur diye düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Başhekim Hakan Parlakpınar, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a Turgut Özal Tıp Merkezi’ni simgeleyen plaket takdim etti.

İHA