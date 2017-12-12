Hizmet-İş Sendikası Malatya Şubesinin Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Geleri ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar’ı makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretten sonra konuşan Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri BUSASAH’a konuşarak misafirperverliğinden dolayı Başkan Bülent Avşar’a teşekkürlerini ilettiklerini söyledi.

ÇOK GÜZEL SÖYLEŞİLER YAPTIK

Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiren Başkan Geleri, “Bize misafirperverliğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Yeni makamının kendisine hayırlı olmasıyla ilgili çok güzel söyleşiler yaptık. Tabi biz de Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikaları olarak Malatya’daki sendikal faaliyetlerimizi kendisiyle çok güzel bir şekilde paylaştık. Başkan Avşar, bu alanda bize her konuda yardımcı olacaklarını kapılarının sonuna kadar açık olacağını beyan ettiler. Bu da bizi gerçekten çok memnun etti. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’nin Malatya ve Türkiye’deki dik duruşunu takdirle karşıladığımızı belittik. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizin en zor süreçlerde geçtiği zamanlarda soğukkanlılığını korumuş mesele vatan, bayraksa siyaset yapmanın bir anlamı olmadığını söyleyip dik duruşlarını göstermelerini takdirle karşıladık. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu çizgisi hem Malatya’da hem de ulusal anlamda insanları çok memnun etmiştir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL