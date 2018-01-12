12 Ocak 2018 Cuma

MHP’den taşeronlara destek sürüyor

MHP Malatya il teşkilatından taşeron işçilere verilen destek sürüyor. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Bazı taşeron işçilerin kadroya alınmaması hususu bizleri ziyadesiyle üzmektedir. MHP olarak bizler her zaman siz kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:39
MHP’den taşeronlara destek sürüyor

  Güvenlik İş Sendikası Malatya İl Temsilci Çetin Tatar ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ı  ziyaret etti. Tatar, AFAD'a bağlı Beydağı Konaklama Merkezinde çalışan güvenlik personellerinin sorunları hakkında, Başkan Avşar'a bilgi verdi ve yardım talebinde bulundu.

Ziyarette bir konuşma yapan Güvenlik İş Sendikası İl Temsilci Çetin Tatar, "AFAD'a bağlı Beydağı Konaklama merkezindeki 120 güvenlikçi, 430 taşeron personelimiz mevcut. Türkiye genelinde bize bağlı 8 bin 700 işçi bulunmaktadır. Son çıkan KHK ile burada bulunan güvenlikçilerimizin kadro dışında kalacağı ve bugüne kadar müracaatları alınmadı. Çok yerlere müracaatımız oldu. Maliye Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Personel Daire Başkanlığı'na girişimlerimiz oldu. Fakat sonuç alamadık. Bugün itibariyle taşeron işçilerin sorunları ile yakinen ilgilenen MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar Beye hem hayırlı olsun hem de sorunlarla ilgili kendilerini ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

“MHP TÜRKİYE'NİN ANA SİGORTASIDIR”
  Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar ise, "Bazı taşeron işçilerin kadroya alınmaması hususu bizleri ziyadesiyle üzmektedir. MHP Olarak bizler her zaman siz kardeşlerimizin yanındayız. Sorunlarınız sorunlarımızdır. En ufak detaya kadar sizlerin yanında olacağımızı unutmayın" dedi. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP Malatya Il TeşkilatıTaşeron IşçilereDestek

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017