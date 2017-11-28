Ziyaret için teşekkür eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, “MHP İl Başkanımız ve Yönetiminin Malatya Esnaf ve Sanatkar camiasını ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bülent Başkanımızı yıllardır tanıyorum, siyasetin ve bu partinin acemisi değil. Çekirdekten yetişerek bu partiye hizmet vererek il başkanı seçilmiştir. Başarılı olacağına inanıyorum. Siyasetin sermayesi insandır. İnsanların gönlünü kazanırsanız, insanları kendinize kabullendirirseniz her şeyde başarılı olursunuz. MHP İl Yönetiminin başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum, hayırlı olsun” sözlerini kaydetti.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Göreve seçildikten sonra, kendilerine çok değer verdiğim Şevket Başkanımız hayırlı olsun ziyaretine gelmişlerdi. Bizde kendilerine iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Şevket Başkanımız yıllardır esnafın içinde ve esnafın bütün sorunlarını biliyor, elinden geldiği kadarda esnafın bütün sorunlarını çözmektedir. Biz de başarılı çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendisinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz” diye konuştu.

“EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR”

Ziyarette Malatya’nın Cemal Gürsel Mahallesi’nde Alevi vatandaşların evlerine çarpı işareti konulması olayı da konuşuldu. MESOB Başkanı Keskin, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk bayrağı altında oturan, bu toprağın ne bir gün taşını böler, ne bir Alevi’ye bir Sünni karşı gelir, ne de bir Sünniye karşı gelir; et ile tırnak olmuşuz. Dayı-yeğen olmuşuz, hep birlikteyiz. O mahallede oturanlar, o mahalleyi tanıyanlar, o evlerde oturanları tanıyanlar kimselerse, onlar bilir. Dışarıdan bir insan getirip de, ‘git bunu yap’ desen, bilmez. Kimin kapısında Alevi, Sünni, Kürt, Türk yazıyor? Malatya’da bunu yapanlar, bu hainliği yapanlar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Bu millet bir birine kardeştir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Al bayrağın altında yaşayan bu milleti hiç kimsenin bölmeye, parçalamaya ne gücü yeter, ne de takadı yeter. Bunu herkesin bilmesi lazım. 7 düvel ile savaştık vatanımızı vermedik, 70 düvel ile savaşsak yine vermeyeceğiz. Hükümetimiz bu işin üzerine tamamen gidiyor. Arkasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin çok büyük bir desteği vardır. MHP milletin ve devletin birliği ve bütünlüğü için gereken bütün destekleri veriyor. Açıkça söylüyorum, Devlet Bahçeli büyük bir devlet adamıdır. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam eder” ifadelerinde bulundu.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ülkenin birliği ve beraberliği için elini değil, vücudunun tamamını taşın altına koymuştur. Devletin bekası için, milletin bölünmez bütünlüğü için, ülkenin selameti için her zaman Milliyetçi Hareket Partisi sonuna kadar destek verecektir, destek vermeye de devam edecektir. Biz bu ülkeyi böldürmeyiz, bizlerde olduğumuz müddetçe kimse de böyle bir şeye kalkışamaz, cesarette edemez” dedi.

HABER MERKEZİ