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MHP’den 5 bin bayrak dağıtımı

MHP Malatya il teşkilatı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 5 bin Türk Bayrağı dağıtıldı.

MHP’den 5 bin bayrak dağıtımı

MHP Malatya il teşkilatı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 5 bin Türk Bayrağı dağıtıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:44
MHP’den 5 bin bayrak dağıtımı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ın koordinesinde, Kadın kolları biriminin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, esnaflara ve vatandaşlara 5 bin bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.

Göreve geldiği günden bu yana MHP Malatya teşkilatlarında birlik ve beraberlik kavramını işleyen İl Başkanı Avşar, tüm teşkilat birimi ile birlikte bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Bayrak dağıtımına, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Kadın Kolları birimi, il ve ilçe yönetimleri katıldı.

Bayrak dağıtım öncesi bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Avşar, “30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan bu zafer, yeni Türk Devletinin diplomatik ve siyasî alanda elde edeceği büyük başarıların temelini teşkil etmiştir. Dumlupınar’da yapılan Büyük Taarruz’la Anadolu topraklarında devam eden işgaller son bulmuş, büyük mücadele 30 Ağustos Zaferi’yle taçlanmıştır. Türk Milleti, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini var gücüyle tüm dünyaya haykırmıştır. MHP Malatya olarak bizlerde bu anlamlı günde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtarak perçinleştirmek istedik” ifadelerine yer verdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise “Milliyetçi Hareket Partisi Bayan birimimizde sevdası olduğumuz bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıttık. Beni üzen bir olay biz bu bayrağa gerekli hassasiyeti göstermediğimizi birkaç esnaf arkadaşımızın bilerek veya bilmeyerek asmadığını gördük. Kendilerine bayrak takdim ettik. Yılda 4 kere milli bayramlarımız var. Bayramlardaki hassasiyetimizi duygularımızı göstermek amacıyla bayraklarımızı asalım sahip çıkalım. Bu bayrak var ise biz varız. Bu bayrak varsa esnaflar var, eğer bu bayrak varsa Türk Milleti var. 30 Ağustos zafer bayramı milletimin ilk hürriyet ve istiklal eseridir. Bu eser Mustafa Kemal Atatürk’ün nutkunda da geçmiştir. Bu eseri sadece ve sadece Türk Milleti yapmıştır. Sonsuza dek ilelebet sürecek bir eserdir. Herkes bayrağına sahip çıksın. Saygı göstersin. Bu bayrak var ise Türk milleti var. Aksi takdirde bayrağımıza itibar göstermezler ise biz kendilerine gerekli itibarı gösteririz" diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MHPBayrak Dağıtımı
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