Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il ve ilçe teşkilatları dün Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Kan stoklarındaki azalma sebebiyle İl Binasında gerçekleştirilen kan bağışına MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, il yöneticileri, ilçe başkanları, Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın katıldı.

İlk konuşmayı Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. M. Umut Yalçın yaptı. Başkan Yalçın, Türk Kızılay’ı tüm dünyada ve Türkiye’nin uluslararası bir markası olarak faaliyet gösterdiğini ifade eden Başkan Yalçın, siyasi parti temsilcilerinin de bu şekilde Kızılay’a destek vermesinin hem kendi çevrelerinde ve siyasi partiye destek veren çevrelerde hem de topluma örnek olması anlamında çok duyarlı bir davranış olarak gördüğünü söyledi.

MEVSİMSEL ŞARTLAR

Kan bağışından dolayı MHP İl Teşkilatına teşekkür eden Başkan Yalçın, “Bu zamanlarda mevsimsel şartlara dolayısıyla kan bağışı noktasında Kızılay’ın bazen sıkıntılar yaşadığı oluyor bu açıdan MHP’li kardeşlerimin Kızılay’a destek vermesi sadece Malatya olarak bir destek vermesi anlamında da geçerli çünkü biz burada almış olduğumuz kanları gerek duyulduğunda bölgedeki ve İstanbul’da dâhil olmak üzere herhangi bir ihtiyaç sahibi olan yere de göndererek dolaşımını saplıyoruz bu yüzden ben MHP İl Teşkilatına başkanımız nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

KAN VER HAYAT KURTAR

“Kan ver hayat kurtar” dediklerini ifade eden MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar da, “Bilindiği üzere kış ayları geldiğinde Kızılay’ımızın kan stoklarında azalma yaşanmaktadır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi ve bütün teşkilatları olarak bugün Kızılay’ımıza kan bağışında bulunacağız. Kızılay Başkanımızla beraber kendisi de hayırlı olsun ziyaretinde de bulunmuş oldu böylelikle bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ diyoruz. Kan bir gün hepimize lazım olacaktır o yüzden değerli hemşerilerimizin de bu konuda Kızılay’ımıza faydalı olması için kanlarını vermesi gerekir” şeklinde konuştu.

FAYDASI OLUR, ZARARI OLMAZ

Sorumluluk projelerinde yer alacaklarını kaydeden MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, “Sosyal sorumluluk projesi adı altında birçok çalışmalara imza atıyoruz, İl Başkanımızın yeni atanmasından sonra. Bu da bir sosyal sorumluluk projesidir. ‘Bize lazım olmaz’ diye düşünmememiz lazım herkese lazım olacak bir şeydir. Faydası olur, zararı olmaz. Kan stoklanmasıyla bir gün birinin hayatını kurtarama aşamasında bizim de katkımız olursa bu bize bir ömür yeter. Bu konuda milliyetçi hareket partisi olarak herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bütün sosuyla sorumluluk projelerinde yer alacağımız belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

KIZILAY’A DESTEK OLUNMASI GEREKİR

Son olarak söz alan MHP Yeşilyurt ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya da, “Öncelikle Kızılay Başkanımıza teşekkür ediyorum, ondan sonra da Sayın Bülent Başkanıma böyle bir organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bülent Başkanımın da buyurduğu gibi ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ bizler zaman zaman siyaset yapıyoruz. Kan isteyen hastalarımız, hastanede acil kan ihtiyacı olan arkadaşlarımız hastanede olduğunda bize ulaşıyorlar. Bizler de anında Kızılay’daki görevli kardeşlerimizle irtibata geçiyoruz. Bunların da bize, hastalarımıza, yakınlarımıza kan verebilmeleri için vatandaşlarımızın Kızılay’ımıza destek olması gerekir” dedi.

MUTLU SARIGÜL